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استشاري طب نفسي تستنكر وضع الترابط الأسري.. وتلوم الأب والأم لهذا السبب

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:40 ص
الاسرة السعيدة
الاسرة السعيدة
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فرح علاء الخولي
قالت سالي الشيخ، استشاري الطب النفسي ، إن الاسرة وخاصة الأب والأم هما الاساس في تربية الأبناء، ومع  وجود التكنولوجيا الحديثة والمؤثرات الخارجية، قل الترابط الاسري بشكل ملحوظ ، لان الأسرة حاليا غير الاسرة سابقا بعيدا عن التكنولوجيا،  وذلك لمحاولة الأهل مواكبة الحياة ومتطلباتها فهم يعملون طول النهار ويتركون الابناء لفترة طويلة وحدهم.

وتابعت سالي الشيخ ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن الاب والام الطرفان المسؤولان عن بناء الاسرة، لافتة الي ان تكوين الاسر حاليا  اصبح مختلفا فهناك اسر تقوم على الأب فقط او الام فقط، مشيرة الي ان تربية الاطفال تختلف في كل مرحلة عمرية، مشددة على ان الاطفال لديهم نوع خاص من التعلم وهو التعلم بالملاحظة "التقليد" من الاب والام او المجتمع المحيط المقرب اليه.

واوضحت ان اكبر خطأ يقع فيه الاب والام في حالة الانفصال هي محاولة تشويه صورة الطرف الاخر امام الابناء، معقبة: "انت بتطلقي من جوزك مش اولادك"، وهذا يسبب مشاكل نفسية واضطرابات نفسية كبيرة للاطفال.

وأردفت أنه من المقبول أن ينفصل الزوج والزوجة ، لكن يجب على الأم والأب البقاء معًا دائمًا من أجل أطفالهما، وربما تكون أفضل طريقة لمنع الطفل من المعاناة هي حل النزاع والعودة معًا كعائلة سعيدة. 
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