رئيس كهرباء جنوب القاهرة لـ صدى البلد.. قضينا على أخطاء الفواتير بنسبة كبيرة.. وتركيب العداد الكودى خلال 48 ساعة من سداد المقايسة.. بالصور

لا توجد متأخرات فى التحصيل من الجهات الحكومية

لا نستطيع القضاء نهائيا الآن على سرقات التيار

800 جنيه ثمن العداد الكودي ويمكن تقسيطه والتركيب بعد سداد المقايسة بـ 48 ساعة

لدينا 6.2 مليون مشترك منهم 1.5 مليون بعدادات مسبوقة الدفع





أؤدى واجبى وراض عن نفسى لأنى أرضي ضميرى قبل كل شئ.. بهذه الكلمات رد المحاسب محمد السيسي رئيس شركة كهرباء جنوب القاهرة على تساؤلنا حول تقييمه لأدائه طوال فترة توليه رئاسة مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.





التقينا رئيس شركة كهرباء جنوب القاهرة للتحدث عن خطة الشركة الاستثماريه والمشاكل التى واجهته منذ توليه المسئولية والحدث الأهم هى اكتشاف أخطاء فى طباعة الفواتير الفترة الماضية وماذا فعل ، فجاءت إجابته فى تلك السطور ..





* ما أبرز المشاكل التي واجهتك كرئيس لشركة جنوب القاهرة ؟





مشاكل الفواتير.. تلك هى المشكلة الأكبر والتى تمثلت في القراءات الخطأ للعدادات ، والاعتماد على وضع متوسط القراءة، ولكن الآن تم القضاء على تلك المشكلة بنسبة كبيرة بعد إسناد قراءة العدادات لشركة شعاع التى اعتمدت على أبليكيشن جديد على الموبايل يجبر القارئ على تصوير العداد وإرسال الصورة فى وقتها وهذا ألزم القارئ بالمرور على الوحدات السكنية وتقديم صورة صحيحة لقراءة العداد .





*رغم تأكيدك على انتهاء الخطأ فما سبب إصدار فواتير كهرباء خاطئة ؟





في بعض الأماكن لا يكون الساكن موجودا، خلال مرور الكشاف مرة واثنين فيكتب القارئ أن الوحدة مغلقة، فتصدر فاتورة تعتمد على متوسط الاستهلاك وعندما تكون مرتفعة يتقدم صاحب الوحدة بشكوى من ارتفاعها وهذه سبب شكاوى أخطاء الفواتير.





ولكن تم اكتشاف أخطاء في طباعة 1135 فاتورة استهلاك بقطاع الهرم الشهر الماضى لا علاقة لها بما ذكرت؟





بالفعل تم اكتشاف أخطاء في طباعة 1135 فاتورة استهلاك بقطاع الهرم، تخص مشتركين تابعين لإدارتي العمرانية و6 أكتوبر عن استهلاك شهر يناير الماضي، ولكن لم يتم تحصيل أي فاتورة خاطئة من أي مشترك على مستوى الشركة، وتم تصحيح الخطأ وإعادة طباعة الفواتير الخاطئة بعد تصحيحها.

وما تردد عن قيام الشركة بحصر المواطنين الذين تم تحصيل فواتير شهر يناير منهم خلال الأسبوع الماضي، بإدارات العمرانية و6 أكتوبر، ليتم إعادة حقوقهم المالية لهم، بعد اكتشاف ما يقرب من 21 ألف فاتورة خاطئة بقطاع الهرم، تم طباعتها بمبالغ مالية لا تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشترك، كلام عار تماما من الصحة





*هل توجد مشاكل في التحصيل؟

بالطبع وللحق ليس كل المشاكل من المواطنين ولكن من المحصلين كذلك ، لعدم ذهاب بعضهم إلى المواطنين وقيامهم بتحصيل الفواتير ، ولكن نسب التحصيل أصبحت أفضل من السنين الماضية بكثير





*هل نسبة التحصيل مرضية وخاصة من الجهات الحكومية ؟





نسبة التحصيل تبلغ 95% الآن خاصة مع تشجيع المحصلين من خلال حافز الأداء وأيضا مجازاتهم بخصم حافز الآداء إذا لم يقوموا بعملهم على أكمل وجه ، أما عن الجهات الحكومية فلا يوجد فرق بينها وبين القطاع الخاص، والجهات الحكومية الآن تدفع 100%، وليس عليهم أية متأخرات خاصة بعد إجراء مصادقات مع وزارة المالية ولديهم توجيه بتسديد المديونات بالكامل.





*كيف تواجه الشركة نسب الفقد وسرقة التيار وماعقوبة الممتنع عن سداد الفواتير ؟

لا نستطيع القضاء نهائيا على سرقة التيار الكهربائى الآن أما عن نسبة الفقد ف تم عمل لجان في كل الشبكات، و التركيز على المناطق الصناعية وكبار المشتركين ، وتم تقليل نسب الفقد في مناطق مثل "شق الثعبان، والعرب والمساعد"، ولكن بعد تركيب العداد الكودي سيقل نسب الفقد كثيرا .

أما الممتنع عن السداد يتم إنذاره أكثر من مرة ثم يتم فصل العداد بعد ثلاثة أشهر وعندما يقوم بالسداد يتم توصيل التيار .





*وما مميزات العدادات الكودية؟





فى البداية أوود أن أوضح أن توصيل العداد للمبانى المخالفة لن يكون سندا قانونيا في حال صدور قرار إزالة للعقار، ولكنه لضمان حصول الوزارة على مستحقاتها المالية والحفاظ على الشبكة من زيادة الأحمال غير المنتظمة عليها، والتى تؤدي إلى أعطال تسبب خسائر بملايين الجنيهات، وتوصيل العداد يهدف لحل أزمة انقطاع التيار بهذه المناطق في المقام الأول، وتكلفة العداد الكودى تتحدد وفقا لمساحة الشقة أو المبنى وبالتأكيد قيمة الشحن تكون على حسب رغبة المشترك، فالعداد الكودى هو العداد مسبوق الدفع ولكن برقم وليس اسم المشترك.





كم تبلغ عدد طلبات تركيب العداد الكودى بالشركة على منصة الكهرباء ؟





تبلغ طلبات التقديم على العداد الكودى نحو 150 ألف طلب تم تقديمهم على المنصة، والمعاينات التى تمت في القاهرة حوالى 1000، والجيزة 15000، كما يتم تركيب العداد بعد سداد المقايسة في خلال 48 ساعة ، وثمن العداد لا يتعدى 800 جنيه كما يمكن تقسيط ثمنه تسهيلا على المشتركين .





كم يبلغ عدد العدادات مسبوقة الدفع بنطاق الشركة ؟

لدينا 6.2 مليون مشترك في الشركة، ونحو مليون ونصف المليون مشترك في العدادات مسبوقة الدفع.



بعد تعميم العدادات مسبوقة الدفع ما مصير المحصل والكشاف؟





هذا الكلام لا يتم في سنة أو خمس سنين، خاصة أن شركة جنوب لديها 5 ملايين عداد، ونحتاج 10 سنوات لتغييرها، وفي حالة تعميمه سيتم تحويلهم لادارات مختلفة بعد تدريبهم .





وكيف يتم استبدال العداد التقليدى بمسبوق الدفع وقيمة الاستبدال ؟

عمليه استبدال العدادات التقليدية تتم وفق خطة موضوعة لاستخدام العدادات مسبوقة الدفع للقضاء نهائيا على مشاكل التحصيل ، و العداد التقليدى الذى مر علي استخدامه أكثر من 25 سنة يعد متهالكا فيتم رفعه واستبداله بالعداد مسبوق الدفع وعلى المشترك دفع قيمة العداد الجديد الذى يتراوح سعره من 700 جنيه الى 800 جنيه.

أو فى حال ثبوت التلاعب بالعداد فيتم استبداله ودفع قيمة العداد الجديد، و فى حالة وجود عيب تصنيع بالعداد ، أو لم يمر على تركيبه 25 سنة يتم استبداله وتركيب عداد مسبوق الدفع دون تحميل المشترك قيمة العداد الجديد.





وماذا عن العداد الذكى؟





كل دول العالم تعمل الآن بالعداد الذكي، ونحن نقوم حاليا بعمل تجربة على نحو 25 ألف عداد ذكي في أكتوبر، وتلك العدادات لها عدة مميزات منها أن المشترك يري نمط استهلاكه، وأيضا من خلال أبلكيشن الموبايل، يستطيع السداد عن بُعد أو بالفيزا،وحينما يتوقف عن السداد خلال شهرين يتم فصل الكهرباء أوتوماتيكيا، كما أن به داتا ستكشف التلاعب فورا.





ماذا عن الخطة الاستثمارية للشركة وأهم مشاريع التطوير ؟

تبلغ الخطة الاستثمارية للشركة 2 مليار جنيه، منها مراكز التحكم ، وجزء لمد شبكات جديدة، ومبادرة حياة كريمة في الجيزه وتكلفتها 47 مليونًا.

كما تم تحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية في بعض مناطق الريف ومنها قرى بالكونيسة وبالصف والتي حدث لها تجريف بسبب السيول، وتم عمل كابلات جديدة.



