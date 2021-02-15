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أخبار العالم

أعقبت وصول طائرة إيرانية.. تفاصيل جديدة بشأن الغارات الإسرائيلية على سوريا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:53 ص
غارات إسرائيل على
غارات إسرائيل على سوريا
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شيماء مصطفى
كشفت مصادر، لشبكة "العربية" السعودية، أن الغارات الإسرائيلية على أجواء مدينة دمشق السورية، بدأت عند الساعة 1:18 فجرا واستمرت نصف ساعة.

وأضافت المصادر، أن الغارات تزامنت مع مناورات مفاجئة لسلاح الجو الإسرائيلي في المنطقة الشمالية، كما أعقبت وصول طائرة شحن إيرانية لمطار دمشق.

وتصدت الدفاعات الجوية السورية، فجر اليوم الاثنين، لعدوان إسرائيلي على أجواء مدينة دمشق السورية. 

وقالت وكالة الانباء السورية، اليوم الإثنين، إنه دوى انفجارات في أجواء ريف دمشق الغربي، بسبب عدوان إسرائيلي. 

وأضافت أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للعدوان في أجواء محيط العاصمة السورية دمشق. 

من ناحية أخرى، أكد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فياتشيسلاف سيتنيك، أن المسلحين يستعدون لأعمال استفزازية ضد الحكومة السورية في مناطق وقف التصعيد.

وقال في بيان نشرته قناة "روسيا اليوم": "حسب المعلومات المتوفرة، فإن مقاتلي الجماعات المسلحة يستعدون لاستفزازات من أجل اتهام القوات الحكومية السورية بضرب مناطق سكنية في منطقة وقف التصعيد في إدلب".

ولفت إلى أنه "تم تسجيل نشاط لعناصر جماعة "تحرير الشام" الإرهابية في منطقة الفوعة بمحافظة إدلب، مشيرا إلى وصول مجموعة من "الخوذ البيض"، التي تتهمها دمشق بصلات مع المتطرفين والقيام بأنشطة معادية، إلى محافظة إدلب مع معدات تصوير.
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