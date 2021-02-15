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رياضة

تشيلسي يستضيف نيوكاسل وعينه على المربع الذهبي بالبريميرليج.. الليلة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 09:55 ص
تشيلسي
تشيلسي
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إسراء أشرف
يستضيف فريق تشيلسي نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم، الإثنين، في تمام العاشرة مساءً، بختام الجولة رقم 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بينما يتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز الـ17 برصيد 25نقطة.

ويسعى البلوز بقيادة مدربه توماس توخيل، للخروج من المباراة بالثلاث نقاط، حيث أن الانتصار سيعيده للمربع الذهبي، مكان ليفربول حامل اللقب الذي سيتراجع للمركز الخامس في حال فوز البلوز.

ويلتقي اليوم أيضًا، وست هام يونايتد مع شيفيلد يونايتد، في تمام الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة ذاتها.




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