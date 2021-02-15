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أخبار العالم

العراق يبدأ تشغيل خمسة خطوط جوية جديدة مع أوروبا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:02 ص
الخطوط الجوية العراقية
الخطوط الجوية العراقية
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شيماء مصطفى
أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الاثنين، عن بدء تشغيل 5 خطوط مع دول أوربية بشكل منتظم.

ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، قال مدير العلاقات والإعلام في الشركة حسين جليل، إن "أسعار الشركة تنافسية مقارنة مع بقية النواقل الأخرى فضلا عن حجم الخدمات المتميزة المقدمة لصالح المسافرين وشركات الطيران المحلية والأجنبية وخدمات الشحن الجوي".

وأضاف جليل أن "الشركة لعبت دورًا حيويًا خلال جائحة كورونا في نقل المواد الطبية وإجلاء المواطنين العراقيين من مختلف البلدان بحسب القرار الصادر من مجلس الوزراء وتطبيق توصيات وزارة الصحة لضمان الحفاظ على سلامة المسافرين والطواقم".

وأشار إلى أن "الرحلات الخارجية لا تقتصر على الدول الإقليمية فحسب بل تشمل عشرات الوجهات الدولية".

وأكد أنه حاليا تم تشغيل 5 خطوط إلى القارة الأوروبية بشكل منتظم تشمل "برلين، دوسلدورف، فرانكفورت، لندن، كوبنهاكن" كمرحلة أولى، لافتة إلى استمرارها في افتتاح خطوط جديدة خلال الفترة المقبلة.
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