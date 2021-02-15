إيران تعلن استئناف الرحلات الجوية مع العراق

أعلنت منظمة الطيران الإيراني، اليوم الاثنين، استئناف الرحلات الجوية مع العراق، من الأسبوع الجاري.





ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، قال المتحدث باسم المنظمة محمد حسن ذيبخش، إن "رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية قد استؤنفت خلال الأسبوع الجاري بين البلدين مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية".





وأكد ذيبخش أنه لا مانع من إصدار التراخيص لتسيير الرحلات الجوية الى العراق، موضحا أنه "بعد تفشي فيروس كورونا تم فرض قيود على السفر في بعض مسارات الطيران ومن ضمنها الرحلات الجوية من ايران الى العراق".





وأضاف المتحدث أنه "في ضوء التوافقات بين البلدين تقرر استئناف الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية العراقية في المسارين (طهران - نجف – طهران) و(مشهد - نجف – مشهد) بدءا من الأسبوع الجاري ولا توجد في الوقت الحاضر قيود على إصدار التراخيص لشركات الطيران الايرانية".





وأشار إلى أن "هناك في الوقت الحاضر رحلتان جويتان من طهران ورحلتان جويتان من مشهد الى النجف وبغداد"، لافتا إلى أن إرسال المسافرين يستلزم موافقة العراق.