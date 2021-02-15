ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

وضعوها في كيس سندوتشات.. ولادة طفلة بحجم رغيف عيش صغير

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:56 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
اثارت طفلة ولدت بوزن اقل من نصف كيلو، الجدل في الأوساط الطبية بعد أن ولدت بعد 27 أسبوعا من الحمل و هي مدة غير كافية لإكتمال الجنين، ولكن نجح الفريق الطبي في إنقاذ حياتها ووضعها في الحضانة لاكتمال بقية أعضائها. 

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الأطباء في بريطانيا حذرا والدا الطفلة أن الولادة في ذلك الوقت فيه خطورة كبيرة على صحة الأم وقد لا ينجو الجنين ويخرج معافى و لكن لظروف خارجة عن إرادة الجميع دخلت السيدة أورلا غرفة الولادة قبل ميعادها بأسابيع. 

كان لطف الله وسرعة بديهة الطاقم الطبي و طاقم التمريض هما السببين الذان كتبا للطفلة حياة جديدة بعد أن ظن الجميع أن ولادتها بعد 27 أسبوعا سيعرضها للموت المحقق. 

قرر الطاقم الطبي وضع الطفلة في كيسا بلاستيكيا نظرا لحجمها الصغير الذي كان يكاد في حجم كف اليد " كما وصف الأطباء" ، ليوفروا لها بيئة مناسبة للتنفس، وبالفعل نجحوا في ذلك. 

تمكن الفريق الطبي من تقديم الرعاية للطفلة الصغيرة لعدة أيام حتى تمكنت من التنفس بشكل سليم . 
وضعوها في كيس سندوتشات.. ولادة طفلة بحجم رغيف عيش صغير
وضعوها في كيس سندوتشات.. ولادة طفلة بحجم رغيف عيش صغير
وضعوها في كيس سندوتشات.. ولادة طفلة بحجم رغيف عيش صغير
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ولادة مبكرة .. حقيقة إصابة طفلة بالعمى في مستشفى قنا العام

نقل فص من والدتها .. تفاصيل زراعة الكبد لـ الطفلة ليلى في المنوفية

بعد تبرع والدتها لها بكبدها.. وفاة الطفله ليلى بنت المنوفية

جراحة نادرة بمستشفيات جامعة المنيا لاستئصال توأم مسخي ملتصق برضيعه

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15-12-2020 والقنوات الناقلة

تحذير من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم.. وهذا موعد تساقط الثلوج

بعد الفوز على راسينج كلوب.. بعثة بيراميدز تصل إلى القاهرة.. صور

القرار الأصعب.. هل تلجأ السعودية لـ حظر التجول لاحتواء كورونا؟

في احتفالها بعيد الحب.. الصدفة تكشف جمع سيدة بين زوجين بالغردقة

شوبير يفضح مؤامرة جديدة ضد نادي الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رعب جديد .. اكتشاف 7 سلالات جديدة لكورونا في أمريكا

موتوسيكلات وسيارات مرسيدس و جيب في مزاد جديد مارس المقبل "تفاصيل"

في عيد ميلادها .. 15 صورة تكشف جمال و أناقة نسرين طافش