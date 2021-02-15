وضعوها في كيس سندوتشات.. ولادة طفلة بحجم رغيف عيش صغير

اثارت طفلة ولدت بوزن اقل من نصف كيلو، الجدل في الأوساط الطبية بعد أن ولدت بعد 27 أسبوعا من الحمل و هي مدة غير كافية لإكتمال الجنين، ولكن نجح الفريق الطبي في إنقاذ حياتها ووضعها في الحضانة لاكتمال بقية أعضائها.





وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الأطباء في بريطانيا حذرا والدا الطفلة أن الولادة في ذلك الوقت فيه خطورة كبيرة على صحة الأم وقد لا ينجو الجنين ويخرج معافى و لكن لظروف خارجة عن إرادة الجميع دخلت السيدة أورلا غرفة الولادة قبل ميعادها بأسابيع.





كان لطف الله وسرعة بديهة الطاقم الطبي و طاقم التمريض هما السببين الذان كتبا للطفلة حياة جديدة بعد أن ظن الجميع أن ولادتها بعد 27 أسبوعا سيعرضها للموت المحقق.





قرر الطاقم الطبي وضع الطفلة في كيسا بلاستيكيا نظرا لحجمها الصغير الذي كان يكاد في حجم كف اليد " كما وصف الأطباء" ، ليوفروا لها بيئة مناسبة للتنفس، وبالفعل نجحوا في ذلك.





تمكن الفريق الطبي من تقديم الرعاية للطفلة الصغيرة لعدة أيام حتى تمكنت من التنفس بشكل سليم .