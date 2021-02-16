سيد عبد الرازق عقب فوزه بجائزة الشارقة: مسرحيتي محاولة عبور لفهم الإنسان

أكد الشاعر الدكتور سيد عبدالرازق، الفائز بجائزة الشارقة للابداع العربي مؤخرًا، أن مسرحيته العابر الفائزة بالجائزة هي محاولة للعبور لفهم الإنسان، واستخلاص حقائقه بعيدا عن شوائب الحياة التي تشوش صورته من خلال شخصيات واقعية ومتخيلة وأحداث تتصاعد حتى تحقق القيمة من وراء الكتابة، وتبرز فلسفتها ووجهة نظرها، تصل الماضي بالحاضر، وتشبك أيديهما بالمستقبل وتبرز دور الفكر في صناعة الإنسان.









وأشار إلى أن الجائزة ترسخ في يقينه أن الكتابة في المسرح أمر على مشقته إلا أنه يستحق الجهد والتعب والتعلم والمتابعة مشيدًا بأهمية الجائزة كمحطة إبداعية هامة جدا في تاريخ المبدع لما لها من ثقل عربي وبما تفتح من عوالم الانتشار والتفاعل مع المبدعين والتعرف على تجاربهم وابداعاتهم، وبما لها من ثقة من خلال لجان تحكيم تبرز الأعمال القوية التي نتابعها عاما بعد عام من خلال إصدارات الفائزين.





اقرأ أيضًا:













ونوه الدكتور سيد عبدالرازق بتميز الجائزة في تعدد مجالات التسابق ومراكز الفائزين لتغطي الشعر الفصيح والقصة والرواية والنص المسرحي وأدب الطفل والنقد، وكونها تمنح لثلاثة فائزين عن كل مجال مما يوسع دائرة المشاركة ودائرة الفوز ويمثل إلهاما لأجيال متعاقبة من المبدعين يطمحون إلى الوقوف على منصة التتويج عن جائزة الشارقة للإبداع العربي.





وذكر أن جائزة الشارقة تحتل مكانة دولية سامية بين الأدباء والمبدعين لكونها تنطلق من أرض إمارات الخير، ومن إمارة الشارقة العريقة، صاحبة الاحتفاء الكبير بالهوية العربية، كما تأتي الجائزة بتوجيه ورعاية سامية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي دائما ما يضع نصب عينيه المبدع العربي، لذلك يدعم وبكل قوة المشهد العربي الثقافي، وهذا يعطي زخما كبيرا للجائزة، مما يجعل الشارقة دائما ما تعمق الهوية العربية في نفوس المبدعين.





ومسرحية العابر سيتم نشرها ضمن إصدارات جائزة الشارقة لكونها الاصدار الأول للشاعر الدكتور سيد عبدالرازق في مجال المسرح، حيث صدر للدكتور سيد عبدالرازق 5 دواوين شعرية وله عدد من دواوين الشعر تحت الطبع، وقد فاز مؤخرًا بجائزة الفيصل العالمية في المسرح الشعري بالمملكة العربية السعودية.



