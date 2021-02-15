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محافظات

تدعيم منظومة النظافة في أسيوط بـ 23 معدة كنس وشفط الأتربة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:50 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تدعيم منظومة النظافة بالمراكز والأحياء بعدد 23 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة النظافة وتدعيمها بأحدث المعدات تماشيا مع سياسة الدولة في الإهتمام بتقديم الخدمات للمواطنين في كافة المجالات وخاصة منظومة النظافة المتكاملة على مستوى الجمهورية. 

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وأوضح محافظ أسيوط إنه تم توريد 23 معدة شفط أتربة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة وذلك لتوزيعها على مراكز واحياء المحافظة لاستكمال منظومة النظافة بالمراكز والأحياء مشيرًا إلى استمرار وتكثيف حملات النظافة بالقرى والمراكز بمشاركة رؤساء المراكز والاحياء فضلا عن ترأسه حملات مستمرة للنظافة والتي استهدفت مختلف الشوارع والميادين بأحياء ومراكز المحافظة لافتا إلى مشاركة وتكاتف كافة الجهات لإنجاز التكليفات والمهام بدقة واتقان وتنفيذ حملات مكثفة للقضاء على كافة تجمعات القمامة لافتًا إلى التنبيه على جميع العاملين وجميع القطاعات بإتباع الإجراءات الاحترازية والوقاية بصفة مستمرة لمواجهة فيروس كورونا.  


ووجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بمواصلة أعمال النظافة ورفع كافة المخلفات وتوزيع صناديق القمامة بالميادين والشوارع بصفة يومية فضلًا عن الاستعانة بسيارات الكنس الآلي وسيارات كنس وشفط الأتربة من الشوارع والتي تم تدعيم منظومة النظافة بها بالمراكز والاحياء مشيرًا إلى حرصه على الوصول إلى منظومة نظافة متكاملة على مستوى المحافظة قادرة على تأدية خدمة مميزة للمواطنين من خلال استثمار كافة الامكانات المتاحة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.


كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.
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