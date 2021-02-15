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اقتصاد

بسبب كورونا.. مطالبات بعودة نسبة 75 % مساندة تصديرية للمناطق الحرة

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:03 م
قطاع الملابس الجاهزة
قطاع الملابس الجاهزة
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ولاء عبد الكريم
أكد المهندس حسام جبر وكيل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة لشؤون المناطق الحرة، أن إنتاج القماش الجينز فى مصر كان نقطة ضعف كبيرة حاولنا ايجاد حلول لها لأن منتجى القماش قليلون جدا فى مصر و خاصة الذين يقدمون منتج يطابق مواصفاته ما يطلبه العملاء فى الخارج لذا فان اتجاهى لإقامة مصنع جديد لإنتاج القماش الجينز  يعزز صناعة الملابس الجاهزة و يقلل نسبة الاستيراد من الخارج و التى تتجاوز 50 % من قيمة المنتج.



 وأضاف فى بيان له، أن الاهتمام بانتاج القماش هنا مهم جدا لاننا نزيد التنافسية فى تقليل الفترة الزمنية لاستيراد المنتج التى كانت تتراوح ما بين شهرين الى 3 أشهر لتصبح ما بين اسبوعين الى 3 اسابيع فقط 
وهنا دورة العمل والإنتاج اصبحت أسرع وأكبر.

طالب حسام جبر بدعم المناطق الحرة مثلما كان فى السابق بنسبة 75 %  من المساندة التصديرية بعدما خفضها الوزير السابق عمرو نصار الى الى 50 %  لان هذا التخفيض يضر بهذه المناطق و المصانع و الشركات الموجودة بها فى ظل ركود كبير فى عمليات التصدير ووجود مخزون من البضائع لم يتم تصريفه بعد.

و اكد أن المشروع على أعلى مستوى من التكنولوجيا والامكانيات فى العاشر من رمضان ليصبح قلعة صناعية جديدة فى مجال انتاج القماش لمصانعنا و ايضا للغير وسوف نقوم بعمل تدوير للمياة بنسبة 100 % و الهدف من ذلك هو تعظيم قيمة الصناعة المصرية و تقليل الاستيراد من الخارج و الاعتماد على مواردنا الذاتية كى لا نفقد تنافسيتنا فى الاسواق الخارجية فى المستقبل .

وأوضح جبر أن المنافسة لا تشمل فى السعر فقط وإنما فى اشياء أخرى كثيرة فالمنافسة هى نتاج عدة عوامل وقرارات واجراءات كلها متناسقة مع بعض لتؤدى إقبال الدول الاخرى على المنتج المصرى.

و اشار حسام جبر إلي أن السعة المتوقعة للانتاج فى بداية التشغيل 20 مليون متر فى السنة الأولى وتزيد بعد ذلك الى الضعف لتكون 40 مليون متر فى السنة .

وأوضح جبر أن مصنع انتاج القماش الجينز سوف يبدء الانتاج الفعلى فى شهر ابريل المقبل وانه حاليا فى مرحلة التشغيل التجريبى و هو مشروع مصرى والفنيين وكبار المستشارين من ايطاليا .. مشيرا حرصه التام على الوصول بالمنتج المصرى الى مرحلة متقدمة يستطيع من خلالها المنافسة خارجيا لتزيد صادراتنا فى ظل منافسة قوية من دول أخرى.

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