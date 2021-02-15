صبط شخص أنشأ شركة عقارات ونصب على 9 مواطنين





تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 9 مواطنين بتعرضهم لواقعة نصب وإحتيال من قِبل مسئولى بإحدى شركات الإستثمار العقارى بزعم تمليكهم وحدات سكنية بمشروع سكنى والإستيلاء على أموالهم دون الوفاء بذلك.





أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة البلاغ ، وأن وراء تلك الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة) .. إذ قام المذكور بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من راغبى تملك وحدات سكنية بالمدن الجديدة، وذلك عن طريق إنشائه شركة عقارية للاستثمار العقارى كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وإعلانه على وسائل الإعلام المختلفة عن بيع وحدات سكنية بأحد المشاريع بالجيزة وتمكنه من استقطاب العديد من المواطنين راغبى شـراء الوحـــــدات المعلـن عنهـا ، وأبرم عقود بيع وهمية لتمليكهـــم تلك الوحــدات بمشروع الشركة المزعوم وحصل منهم على مبالغ مالية طائلة بلغت قيمتها (مليون جنيه) تقريبًا كمقدمات حجوزات للوحدات المبيعة دون الوفاء بتعاقداته.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليها، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه وأضاف أنه تم تخصيص قطعة الأرض لشركته بالفعل إلا أنه ونظرًا لتعثره وامتناعه عن السداد تم سحب قطعة الأرض منه وأبدى استعداده لرد المبالغ المالية.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



