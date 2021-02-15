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اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض يحصد جائزة أفضل وجهة تسويقية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:28 م
ابوظبى
ابوظبى
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علياء فوزى
استهل مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، العام الجديد بمزيد من الإنجازات المميزة حيث حصد جائزة أفضل وجهة تسويقية خلال حفل توزيع جوائز منتدى قطاع سياحة الأعمال الافتراضي في الصين، والذي أقيمت فعالياته يوم 31 ديسمبر الماضي.

ويعتبر مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض هو الجهة المشرفة على دعم وتطوير قطاع سياحة الأعمال والترويج لفعاليات الأعمال في العاصمة الإماراتية، وتأتي الجائزة تكريمًا لجهود المكتب المتميزة في الترويج لإمارة أبوظبي والوصول إلى مختلف شرائح المجتمع الصيني من خلال إطلاق حملات تسويقية مبتكرة.

ويعد حفل توزيع جوائز منتدى قطاع سياحة الأعمال في الصين محطة سنوية تستضيفه شركة وساطة تجارية متخصصة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وتكافئ من خلاله الوجهات المتميزة في هذا القطاع إلى جانب قاعات الفنادق ومرافق المؤتمرات والمعارض.

وقد عقدت نسخة العام 2020 من حفل توزيع جوائز منتدى قطاع سياحة الأعمال في الصين افتراضيًا، نتيجة لانتشار جائحة كوفيد-19 والقيود التي يفرضها على قطاع السفر في مختلف أنحاء العالم. وكرّمت النسخة الافتراضية العديد من المؤسسات والوجهات في العالم حسب جهودها التسويقية ومبيعاتها الاستثنائية خلال العام الماضي، وعليه حصد مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض جائزة أفضل وجهة تسويقية لنهجه التسويقي الرائد في الترويج لمجموعة العروض والخدمات التي تقدمها العاصمة الإماراتية، والخاصة بقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في جمهورية الصين، والتي تعدّ إحدى الأسواق الرئيسية المصدّرة للسياح لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي تعليق له، قال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض: "نحن فخورون بأن نحصد هذه الجائزة أن نحصد هذه الجائزة من منتدى قطاع سياحة الأعمال في الصين، والتي كانت ولاتزال بالنسبة لنا في مقدمة الأسواق الرئيسية التي نستهدفها في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والتي تعكس نجاح وفاعلية جهودنا في تلبية تطلعات عملائنا وشركائنا في جمهورية الصين." وأضاف: "تأتي هذه الجائزة كشهادة على التزامنا المستمر بتعزيز مكانة أبوظبي الرائدة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، ونأمل أن يختبر روّاد الأعمال ما تقدمه أبوظبي من مجموعة متنوعة من العروض والخدمات التي تنتظرهم خلال الحدث القادم. إننا متفائلون بمستقبل القطاع ونتطلع إلى الترحيب برواد الأعمال من جهورية الصين خلال الفترة المقبلة."

وقد أعلنت أبوظبي في مطلع هذا العام إعادة فتح أبوابها واستقبال السياح الدوليين من جميع أنحاء العالم، مع استثناء الزوار القادمين من القائمة الخضراء والتي تشمل جمهورية الصين من إجراءات الحجر الصحي، حيث يتعين على الزوار القادمين من القائمة الخضراء إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) استُلمت خلال 96 ساعة من موعد المغادرة، بالإضافة إلى إجراء فحص جديد عند وصولهم إلى مطار أبوظبي. بناءً على ذلك، تستعد أبوظبي لاستئناف فعاليات الأعمال تدريجيًا، حيث تعمل عن كثب مع الجهات المعنية لضمان صحة وسلامة الجميع.

ومن المتوقع أن تكون العاصمة الإماراتية من بين أولى الوجهات لاستقبال رواد الأعمال من جمهورية الصين حالما تستأنف الصين حركة السفر الجوي.


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