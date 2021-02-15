في 7 نقاط .. تعرف على استراتيجية الدولة لتوفير سكن ملائم للمصريين

تحتل سياسات الإسكان والمرافق والتخطيط العمراني بمصر أولوية متقدمة في خطة الدولة، خاصة انها ترتبط بتوفير حزمة من الخدمات الأساسية التي تتصل اتصالا مباشرًا بجودة الحياة اليومية للمواطن.





وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، فقد تبنت الوزارة على مدار السنوات الماضية منظومة متكاملة لرفع جودة هذه الخدمات وتوسيع قاعدة المستفيدين منها من خلال 7 نقاط رئيسية، نستعرضهم خلال السطور التالية:





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- إعمال منظومة التخطيط العمراني خاصة في ظل عدد من التحديات التي تواجه سياسات التنمية العمرانية في مصر وأهمها الإمتداد العمراني غير المخطط للمدن والقرى، وتصاعد الكثافات السكانية في بعض مناطق الحضر والريف بشكل واضح.





وتلتزم بالإستمرار في تخطيط وتنمية العمران القائم بالمدن والقرى والمناطق الصحراوية والتجمعات العمرانية الجديدة ، فضلا عن التصدي لظاهرة النمو العشوائي من خلال برنامج متكامل لتطويرالمناطق العشوائية والحد منها.





- توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان لمواجهة الطلب المتزايد على العمران في الريف والحضر، وللحد من الآثار السلبية للنمو العمراني غير المخطط لتوفير المسكن الملائم لكل مواطن بما يتناسب مع مستوى دخله ( اسكان اجتماعي – سكن مصر – دار مصر – بيت الوطن – اتاحة الاراضي للفئات القادرة ).





- تنفيذ المرحلة الأولى من مجموعة من المدن الجديدة وهى العاصمة الادارية الجديدة - العلمين الجديدة – توشكى – شرق بورسعيد – الشيخ زايد الجديدة – المنصورة الجديدة – حدائق اكتوبر – واحة اكتوبر – ناصر بغرب اسيوط – غرب قنا – ملوي الجديدة – غرب بني سويف.





- تحقيق التوازن بين هدف الدولة في دعم برامج الإسكان الإجتماعي لمحدودي الدخل من ناحية، وبين مسئوليتها في تشجيع القطاعات المختلفة على المشاركة في توفير خدمات الإسكان ورفع جودتها من ناحية أخرى.





- تنفيذ عدد من الاصلاحات التشريعية فى مجالات الاسكان والبناء والتسجيل العقارى وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى.





- تولي الوزارة إهتمامًا كبيرًا بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي إيمانًا بالأهمية القصوى التي تحتلها هذه الخدمات في تهيئة البيئة اللازمة لتحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير بيئة صحية وآمنه له ولأبنائه. ونظرًا للوصول بمعدلات تغطية خدمات المياه إلى نسبة تصل إلى 97٪ فإن سياسات الوزارة تركز بشكل أكبر على الوصول بالخدمة كما وكيفا لنسبه 100% وضمان توقف نظام المناوبات وتوجيه الاستثمارات إلى تحسين جودة المياه فى بعض المناطق المعتمدة على الآبار الجوفية ، كذلك الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحي الى 95% في المدن والي نسبة 50% في القرى مع الأخذ فى الاعتبار فى هذه المشروعات الاحتياجات المستقبلية والزيادات السكانية المتوقعة لها.





- تطوير كافة المناطق العشوائية غير الآمنة المهددة لارواح المواطنين وكذا كافة مناطق العشش.