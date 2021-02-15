عميد آداب القاهرة : تأخير امتحانات الدراسات العليا وبرامج الساعات المعتمدة





قال الدكتور شريف كامل خلال تصريح لصدى البلد ، إن ٩٩٪؜ من جدول امتحانات مرحلة الليسانس كما هو سيتم ترحيل فقط الموعد اسبوع ليكون يوم 27 فبراير بدلا من يوم 20 ، كما اوضح أنه سيتم تأخير امتحانات الدراسات العليا وبرامج الساعات المعتمدة لما بعد الليسانس لتطبيق الاجراءات الاحترازية بشكل كاف .





كما أكد عميد الكلية ، على أن الامتحانات ستعقد بنظام "البابل شيت" وستكون مدة الامتحان ساعة واحدة فقط ، وشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة، والتزام الجميع بها، سواء الطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس، وعدم السماح لأي طالب بالدخول لمقر الكلية دون ارتداء الكمامة، ومنع التجمعات بينهم وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم.





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وكان قد أكد الدكتور خالد عبدالعفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات إعلامية على استئناف الدراسة والامتحانات بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق 27 فبراير القادم وفق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.





وأوضح الوزير أن الجامعات والمعاهد ستجرى الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول بدءا من يوم السبت الموافق 27 فبراير، حسب الجداول التى تعلنها الكليات والمعاهد، على مواقعها الإلكترونية قبل موعد الامتحانات بوقت كاف.





ونفى الدكتور خالد عبدالغفار وجود أي نية لاستبدال الامتحانات بالجامعات والمعاهد بالأبحاث أو الامتحانات الإلكترونية، باستثناء بعض الجامعات التي أعلنت مسبقًا إجراء امتحانات إلكترونية لتوافر البنية التحتية المعلوماتية بها.

كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة ، عن مواعيد امتحانات الفرق الدراسية الاربعة ، وما هو موقف طلاب الدراسات العليا بعد قرار التأجيل اسبوع .