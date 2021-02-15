وزير التعليم يكشف موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

موعد اعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 .. أمر يبحث عنه معظم طلاب الثانوية العامة 2021 بإهتمام بالغ ، بعد تأكيد وزارة التربية والتعليم على بدء استعدادات عقد امتحانات الثانوية العامة وعدم وجود أي نية لـ استبدالها بأبحاث او التراجع عن اي شئ تم اعلانه من قبل بشأنها تحت أي ظرف.









ومن جانبه .. كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن موعد اعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 ، حيث قال سوف يتم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 بمواعيد جميع المحاولات المتاحة للطلاب قبل نهاية شهر فبراير الجاري.





وأضاف وزير التربية والتعليم : أنه من المقرر أن تعقد وزارة التربية والتعليم ، امتحانات الثانوية العامة 2021 إلكترونيا كما تم الإعلان سابقًا لجميع الطلاب.





وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم السماح للطلاب بإعادة امتحانات الثانوية العامة مرة أو مرتين لتحسين المجموع





وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أنه لا مجال لعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 الاساسية من المنازل ، مشيرًا إلى أن الامتحان الاساسي سيتم عقده في لجان مدرسية مراقبة وفق جدول للمحاولات المختلفة المقرر اعلانه .



