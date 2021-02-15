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تعليم

وزير التعليم يكشف موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:38 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
موعد اعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 .. أمر يبحث عنه معظم طلاب الثانوية العامة 2021 بإهتمام بالغ ، بعد تأكيد وزارة التربية والتعليم على بدء استعدادات عقد امتحانات الثانوية العامة وعدم وجود أي نية لـ استبدالها بأبحاث او التراجع عن اي شئ تم اعلانه من قبل بشأنها تحت أي ظرف.


ومن جانبه ..  كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن موعد اعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 ، حيث قال سوف يتم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 بمواعيد جميع المحاولات المتاحة للطلاب قبل نهاية شهر فبراير الجاري.

وأضاف وزير التربية والتعليم : أنه من المقرر أن تعقد وزارة التربية والتعليم ، امتحانات الثانوية العامة 2021 إلكترونيا كما تم الإعلان سابقًا لجميع الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم السماح للطلاب بإعادة امتحانات الثانوية العامة مرة أو مرتين لتحسين المجموع

وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أنه لا مجال لعقد امتحانات الثانوية العامة 2021 الاساسية من المنازل ، مشيرًا إلى أن الامتحان الاساسي سيتم عقده في لجان مدرسية مراقبة وفق جدول للمحاولات المختلفة المقرر اعلانه .

كما أكد الدكتور طارق شوقي ،  أن طلاب المنازل والراسبين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا بنظام التقييم الجديد.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن سبب عدم السماح لهؤلاء الطلاب بخوض الامتحانات ورقيا ، انه لضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب عند التقييم ودخول تنسيق قبول الجامعات ، فلا يمكن عقد امتحانات بأنظمة مختلفة لدفعة الثانوية العامة لان هذا سيصعب تنسيق الجامعات.

وقال وزير التربية والتعليم : إن كل طلاب المنازل والراسبين والتقسيم ستجد لهم الدولة آلية لإمتحانهم إلكترونيا ، وسيتم تدريبهم قبل الامتحان الاساسي على استخدام التابلت.
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وزير التعليم يكشف موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

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