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السماح بإعادة الامتحان مرة واثنين لتحسين المجموع.. طارق شوقى يفجر مفاجأة لطلاب الثانوية العامة

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:16 م
طارق شوقى
طارق شوقى
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داليا أحمد

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهتم بمتابعة جميع تفاصيل العملية التعليمية بشكل مستمر، لافتًا إلى أنه حضر مؤخر اجتماعين مع رئيس الجمهورية اليوم حول التعليم والتغذية المدرسية والاهتمام باللياقة البدنية، مع استعراض اجراءات استكمال العام الدراسي.


وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي حريص على تحقيق ما نجحنا فيه العام الماضي باستكمال العام الدراسي.


وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوضع الحالي يسمح باستكمال العام الدراسي وإجراء الامتحانات، وتم البحث عن إجراءات يكون فيها أقل قدر من النزول وأكثر قدر من اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.


وأشار طارق شوقي إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونية، وسيتم السماح للطلاب بإعادة الامتحان مرة أو مرتين لتحسين المجموع، مشيرًا إلى أنه تم نقل امتحانات الشهادة الإعدادية لتكون مجمعة للفصلين في نهاية العام للتفرغ لها نظرا لأهميتها.

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