ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا: طلاب الإعدادية مظلومون في قرارات اليوم .. ووزير التعليم يرد





وعبرت شيماء علي ماهر في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن هناك قلق بين اولياء امور تلاميذ صفوف النقل خاصة من هم في المرحلة الابتدائية ، وذلك بسبب التخوف من فكرة إلتزام الطالب بـ اداء امتحان واحد مكون من سؤالين او ثلاثة فقط في كل المواد في وقت واحد ، وتساءلت : هل لو الطالب لم يفلح في الاجابة على هذه الاسئلة الثلاثة كاملة سيكون راسبًا ، وكيف سيتم قياس الفهم في حالة اختزال المواد في سؤالين فقط ؟





وأضافت شيماء علي ماهر : أن التحفظ الثاني لأولياء الامور على القرارات المعلنة اليوم ، يخص قرار ضم امتحانات التيرمين في امتحان واحد في نهاية العام الدراسي الحالي.





حيث أوضحت شيماء : طلاب الاعدادية غير مؤهلين لاداء امتحان واحد في التيرمين ، فكان من المعتاد ان يؤدوا امتحان خاص بمناهج التيرم الاول وامتحان اخر خاص بمناهج التيرم الثاني بشكل منفصل.





وطالبت شيماء وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في هذا القرار الذي صدم طلاب الشهادة الاعدادية واولياء امورهم - بحسب وصفها - او يتم تعويض هؤلاء الطلاب بأي تسهيلات تخفف عليهم هذا الضغط والتوتر الذي تسبب فيه هذا القرار المفاجئ.





ومن جانبه .. قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن قرار تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب الاعدادية لنهاية العام الدراسي ، جاء لان امتحانات الشهادات بشكل عام هي امتحانات مهمة ودرجاتها مهمة لان الشهادة الاعدادية مثلا يعقبها تنسيق دخول المرحلة الثانوية ، و بالتالي لابد من اعداد تقييم جاد جدا لهؤلاء الطلاب داخل لجان مراقبة بالشكل المعتاد كل عام .





وأضاف وزير التربية والتعليم : بعرض الامر على الجهات المعنية في الدولة ولجنة الازمات بمجلس الوزراء بشكل خاص ، جاءت التوصية بعدم امكانية عقد امتحانات الاعدادية الان في ظل نشاط فيروس كورونا حاليا ، لان عدد طلاب الاعدادية لا يقل عن 1.4 مليون طالب وطالبة على مستوى الجمهورية ، ولذا رأت الجهات المعنية تأجيلها لحين استقرار اوضاع كورونا في مصر لضمان سلامة الطلاب.

أكدت شيماء علي ماهر مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا ، انها مقدرة جدا للمجهود الذي تبذله وزارة التربية والتعليم لوضع حلول مبتكرة تضمن من خلالها الحفاظ على صحة وتعليم الطلاب في آن واحد .