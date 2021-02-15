المنيا ترفع درجة الاستعداد وتفعيل غرفة الأزمات تحسبا للتقلبات الجوية

اعلن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا ، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، بالإضافة الى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار في الاحوال الجوية.





وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الاحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.





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كما وجه المحافظ، بتفعيل غرفة الأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة، وكلف بتشكيل غرف عمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات، وربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.





وفي سياق متصل شهد المحافظ اللواء أسامة القاضي، يرافقه نائبه، الدكتور محمد محمود أبوزيد، بدء التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، للأطقم الطبية والعاملين داخل مستشفى الصدر بمدينة المنيا.





يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في توزيع لقاح كورونا على الأطباء والفئات الأولى بالتطعيم.





جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا ، والدكتورة الشيماء علي طه مدير وحدة الوبائيات والترصد بمديرية الصحة.





قدم المحافظ الشكر للأطقم الطبية بمستشفى الصدر، وكافة العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، مثمنًا دورهم الإيجابي في الوقوف صفًا واحدًا للتصدي لـ جائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.





وأجري المحافظ جولة تفقدية بغرف الاستقبال والفرز والعزل بالمستشفى، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية وتوافر كافة المستلزمات الطبية، كما تفقد تانك الاكسجين بالمستشفى للاطمئنان على توافر الاكسجين بالمستشفي، واستمع المحافظ، إلى شرح لآلية تلقي اللقاح بدايةً من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعات الثانية وطريقة التواصل مع متلقي اللقاح .





ومن جانبه قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، إن التطعيم بلقاح فيروس كورونا سيستمر عن طريق المنظومة المميكنة لصرف اللقاحات داخل جمهورية مصر العربية .



