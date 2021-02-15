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أخبار العالم

وفاة نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:09 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

توفي، اليوم الاثنين، في محافظة أربيل باقليم كردستان العراق، نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق روز نوري شاويس.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصادر كردية قولها إن "شاويس توفي بسبب مرض عضال".

ولد شاويس عام 1947 في مدينة السليمانية، وأكمل دراسته الابتدائية متنقلا بين بغداد وكركوك والموصل وأكمل دراسته الإعدادية في السليمانية،
ودخل بعدها جامعة الموصل عام 1966، في قسم الهندسة الكهربائية.

في عام 2004 أصبح شاويس رئيسا لبرلمان كردستان، وبعدها بأشهر مثل رئيس الإقليم مسعود بارزاني في مجلس الحكم العراقي في عام 2004، ومن ثم أصبح نائبا لرئيس الجمهورية غازي عجيل الياور أول رئيس جمهورية عراقي بعد سقوط نظام صدام حسين.

وفي عام 2005 شغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة إبراهيم الجعفري، وفي عام 2010 أصبح نائب رئيس الوزراء مرة أخرى في حكومة نوري المالكي الثانية.

وفي عام 2014، تم اختياره لشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة حيدر العبادي.
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