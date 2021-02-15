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محافظات

محافظ القليوبية: تخصيص 1227.84 فدان لإنشاء منشآت المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:37 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية المنطقة الاستثمارية بمنطقة عزبة نجيب بمدينة بنها على مساحة 48 فدانا على الطريق الدائري الإقليمي الجديد، بعد إعلان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن طرح المرحلة الثانية للوحدات كاملة التشطيب والمرافق بالمناطق الاستثمارية بمدينة بنها وسط تيسيرات وتسهيلات للمستثمرين وتخفيض القيمة الإيجارية بشكل كبير لتشجيع الشباب وصغار المستثمرين على التقدم للحصول على الوحدات.

والتقى المحافظ بالمستثمرين المتقدمين بطلب إيجار وحدات بالمنطقة الاستثمارية، مؤكدا أن المحافظة مستعدة لتقديم كل سبل الدعم لتشجيع الاستثمار والمستثمرين الجادين لتوفير فرص عمل للشباب خصوصا من أبناء القليوبية.

وأضاف المحافظ أن المنطقة تضم وحدات مخصصة للصناعات الزراعية والغذائية والصناعات المكملة لها بمساحات تبدأ من 240 - 360 مترا مربعا بنظام الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد وفقا للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط الخاصة بالإعلان.

ثم توجه الهجان لتفقد موقع الأرض المخصصة لإقامة مشروع مجمع إدارة المخلفات والتخلص الآمن من النفايات لمحافظتي القاهرة والقليوبية بمدينة العاشر من رمضان وهو مشروع متكامل لإنشاء منشآت للمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية غير الخطرة المتولدة عن المحافظة حيث تم تخصيص 1227.84 فدان لإنشاء منشآت المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية غير الخطرة المتولدة عن المحافظة.

وقال المحافظ انه تم تخصيص مساحة 353.55 فدان تقريبا لمحافظة القليوبية و675.4 فدان تقريبا لمحافظة القاهرة بالاضافة إلى قطعتي أرض مشتركة بين محافظتى القليوبية والقاهرة وهى بمساحة 22.75 فدان تقريبا لمعالجة مخلفات الهدم والبناء ومساحة 76.14 فدان تقريبا لمعالجة المخلفات الصناعية الخطرة ومساحة 100 فدان تقريبا موقع مخصص كمدفن صالح للمجتمعات العمرانية الجديدة، وسيقوم البنك الدولي بتمويل المشروع وجاري عمل الدراسات البيئية.

كما تفقد المحافظ مشروع الـ 30 مليون بيضة للاطمئنان على سير العمل بالمشروع، والتقى بأعضاء مجلس إدارة المشروع الجدد برئاسة الدكتورة  أمل العسيلي مدير الطب البيطري وتقدم المحافظ بالشكر للعاملين على جهودهم وزيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع خلال أيام قليلة.

ووجه المحافظ خلال اجتماعه بمجلس الإدارة بضرورة ترشيد النفقات من خلال تصنيع الأعلاف بالمشروع واستغلال الأراضي الموجوده بالمشروع وزراعتها بالزراعات المكملة، التي تستخدم في تصنيع الأعلاف وإيجاد أفكار تسويقية جديدة، من خلال فتح منافذ لبيع منتجات البيض واللحوم لتعظيم الاستفادة وزيادة الموارد المالية بالمشروع، مؤكدا أن المحافظة ستسخر إمكانياتها للنهوض بالمشروع وزيادة إيراداته.
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