رفع 112 طن قمامة وتحرير 60 محضر إشغال فى حملة بشبرا الخيمة

شنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حملة نظافة مكبرة شملت كوبري منطي القديم ومنطقة أم بيومي ومحيط المساكن.









وقال اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا إن الحملة أسفرت عن رفع 112 طن قمامة، مشيرا إلى أن تلك الحملة تهدف للقضاء على جميع تراكمات القمامة والقضاء عليها للحفاظ على صحة المواطنين، ومنع انتشار الحشرات.





وأكد رئيس الحى أن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية شدد على سرعة رفع جميع تراكمات القمامة بالمنطقة حفاظا على أرواح المواطنين وخاصة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.





وتابع أنه تم تنظيم حملة إشغالات مكبرة شملت منطقتي أرض الحافي والمشتل والروضة، بمشاركة شرطة المرافق لإزالة كل الإشغالات التي تعوق الطريق العام وأسفرت عن تحرير 60 محضر إشغال بالطريق العام وتحرير محاضر للمخالفين.





من ناحية أخرى تابع محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان شكاوى الأهالى لرصف طريق أبو الغيط – القناطر الخيرية، نظرا للحالة السيئة التي يعانيها المواطنين على الطريق، مؤكدا أنه سبق إدراجه بخطة هيئة الطرق والكباري لإعادة رصفه وتأهيله من جديد نظرا للكثافة المرورية على هذا الطريق.





كما تابع الهجان أعمال تطهير ترعة الساحل خلف مسجد الأنوار المحمدية بمدينة القناطر، حيث وجه المحافظ مسئولي مديرية الري، بالتنسيق مع مجلس مدينة القناطر الخيرية بتطهير الترعة من القمامة بالإضافة إلى وضع صناديق قمامة.





واختتم المحافظ بتفقد أعمال رصف وتطوير طريق عزبة أفندينا المتفرع من طريق شركات البترول بطول 1.2 كليو بتكلفة 5 ملايين جنيه، والذي يعد محورا مروريا مهما، وطريقا بديلا لشركات البترول، ليفتح محورا جديدا بالمنطقة تماشيا مع أعمال التطوير التي تتم بطريق شركات البترول.





وشدد محافظ القليوبية خلال جولته على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف وفتح الطريق.