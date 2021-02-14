بينهم عجوز عمرها 81 عاما.. تعافي 4 حالات من فيروس كورونا بمستشفى قها

أعلن مصدر طبي بمستشفى قها المخصص للعزل الصحي في القليوبية عن خروج وتعافي 4 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد بعد تعافيهم من المرض من بينهم مسنة تبلغ من العمر 81 سنة.





وأضاف المصدر أن تلك الحالات ثبت تعافيهم من المرض بعد سلبيات المسوحات التي أجريت لهم مرتين متتاليتين على مدار 5 أيام، وتقرر خروجهم من المستشفى مع الاستمرار في العزل المنزلي لمدة 14 يوما.





واشار المصدر الى أن المستشفى لا يستقبل إلا الحالات التي تحتاج عزلا صحيا وتبلغ من العمر 18 عاما علي اللألأأقل وتظهر عليها أعراضا قوية تستوجب الحجز والتدخل الطبى وليس الحالات التى لا تظهر عليها أعراض أو أعراض قليلة.





وتابع المصدر أن المستشفى لايعاني من أي عجز في الإمكانات اللازمة لعلاج المرضى ولا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، وأن جميع المرضى المحجوزين بالعناية والقسم الداخلي، يحصلون على أدوية مضادة للفيروس وجميعها متوفرة وفقا لبروتوكول وزارة الصحة.





من ناحية اخري أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية استمرار أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة بمختلف المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالقليوبية.





واكد المحافظ أنه تم تحصين 40 ألف ماشية من إجمالى المستهدف 130 ألف رأس ماشية بما يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين وتستمر الحملة لمدة شهر، مضيفا أنه تم بدء توزيع اللقاحات للوحدات البيطرية؛ لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، فى إطار الحملة القومية الأولى لعام 2021 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية.





وبدأت الحملة القومية للتحصين من خلال لجان التحصين البيطرية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع عملها في جميع مدن ومراكز وقرى محافظة القليوبية ومن خلال الوحدات البيطرية، لترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الأمراض وذلك بالتنسيق بين مديرية الطب البيطرى والهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.





وكذلك تشمل الجهود حث وتوعية الفلاحين ومربي الماشية بأهمية التحصين؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية وتجوب لجان التحصين كافة مراكز وقرى المحافظة.