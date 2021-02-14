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محافظات

بتكلفة 35 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف طريق خط 13 بلتان – المنيرة بالقناطر.. صور

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:20 م
رصف الطرق
رصف الطرق
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إبراهيم الهوارى
تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال متابعة أعمال رصف وتطوير خط 13 (بلتان - المنيرة ) بمدينة طوخ بطول 15 كيلو مترًا بتكلفة 35 مليون جنيه.

وقال المحافظ إن أعمال التطوير تتم  تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري ووجه المحافظ خلال الجولة بسرعة الانتهاء والتسليم في الموعد المحدد له.
كما تفقد محافظ القليوبية استكمال أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة طريق خط 13 بنها – إمياى – العمار بمركو طوخ والجاري رصفه بطول 15 كيلو، بداية من مدخل قرية الصفا حتى قرية كفر الشرفا مركز القناطر الخيرية بتكلفة 35 مليون جنيه.

ويجرى الرصف لأول مرة في القليوبية، بإمكانية FDR الترميم الذاتي، والتي تعتمد على إعادة تدوير الرصف القديم للاستفادة وتوفير 60% من تكلفة الرصف مع التثبيت بالأسمنت، ووضع طبقة أسفلت سطحية بسُمك 5 سم.

وأكد المحافظ أن هذا النوع الجديد من أنظمة الرصف يأتي ضمن خطة المحافظة بالتوسع في استخدام المعدات الحديثة، لإعادة تدوير طبقات الرصف في رفع كفاءة وصيانة الطرق داخل المحافظة لأهميتها في استخدام ناتج كشط أو إزالة الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وسرعة إنجاز الأعمال.

وكان محافظ القليوبية قد اجرى جولة ميدانية بمدينة القناطر الخيرية تابع خلالها الإجراءات الوقائية وإلتزام المواطنين بارتداء الكمامات بموقف القناطر الخيرية إلى جانب تفقد أعمال الترميم بكوبرى محمد على الأثرى بالقناطر الخيرية والذى تقوم بأعمال الترميم به وزارة الآثار بتمويل من وزارة الموارد المائية والرى.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل المواطنين بموقف القناطر الخيرية حيث شدد على ضرورة ارتداء الكمامات لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد مؤكدا أنه ستم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ارتداء الكمامات وتطبيق عقوبة الغرامة الفورية الـ50 جنيهًا.

كما استمع الهجان لشكاوى المواطنين لرصف طريق أبو الغيط – القناطر الخيرية نظرا للحالة السيئة التى يعانيها المواطنون على الطريق، مؤكدا أنه سيتم على الفور إدراجه بالخطة الاستثمارية وإعادة رصفه وتأهيله من جديد نظرا للأعداد الكبيرة التى تستخدم الطريق يوميا، واستمع أيضا لشكاوى سائقى السرفيس بموقف القناطر الخيرية بشأن المخالفات التى يتم تحريرها لهم بسبب خط السير مطالبا إياهم بالالتزام بخط السير وكتابة مذكرة بمطالبهم ورفعها له لسرعة فحصها بالتنسيق مع إدارة مرور القليوبية.
بتكلفة 35 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف طريق خط 13 بلتان – المنيرة بالقناطر.. صور
بتكلفة 35 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف طريق خط 13 بلتان – المنيرة بالقناطر.. صور
بتكلفة 35 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف طريق خط 13 بلتان – المنيرة بالقناطر.. صور
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