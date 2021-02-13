محافظ القليوبية يتفقد أعمال ترميم كوبري محمد على الأثري بالقناطر الخيرية

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ميدانية بمدينة القناطر الخيرية تابع خلالها الإجراءات الوقائية وإلتزام المواطنين بارتداء الكمامات بموقف القناطر الخيرية إلى جانب تفقد أعمال الترميم بكوبرى محمد على الأثرى بالقناطر الخيرية والذى تقوم بأعمال الترميم به وزارة الأثار بتمويل من وزارة الموارد المائية والرى.





وبدأ المحافظ الجولة بتفقد الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل المواطنين بموقف القناطر الخيرية حيث شدد على ضرورة إرتداء الكمامات لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد مؤكدا أنه ستم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ارتداء الكمامات وتطبيق عقوبة الغرامة الفورية الـ50 جنيها.





كما استمع الهجان لشكاوى المواطنين لرصف طريق أبو الغيط – القناطر الخيرية نظرا للحالة السيئة التى يعانيها المواطنين على الطريق، مؤكدا أنه سيتم على الفور إدراجه بالخطة الاستثمارية وإعادة رصفه وتأهيله من جديد نظرا للأعداد الكبيرة التى تستخدم الطريق يوميا، واستمع أيضا لشكاوى سائقى السرفيس بموقف القناطر الخيرية بشأن المخالفات التى يتم تحريرها لهم بسبب خط السير مطالبا إياهم بالإلتزام بخط السير وكتابة مذكرة بمطالبهم ورفعها له لسرعة فحصها بالتنسيق مع إدارة مرور القليوبية.





ثم انتقل المحافظ لتفقد أعمال الترميم بكوبرى محمد على الأثرى بالقناطر الخيرية والتى تتم بواسطة الوحدة الإنتاجية بقطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار تحت إشراف منطقة آثار القناطر بتكلفة مقدارها مليون وستمائة ألف جنيه وذلك طبقا لمقايسة الأعمال المعتمدة من اللجنة الدائمة.





ويتضمن مشروع الترميم أعمال درء الخطورة وترميم وصيانة الكوبرى مضيفا أن مرحلة درء الخطورة تعتمد على استبدال الحجر التالف بالشرفات، وجميع الأجزاء المنهارة فى الكوبرى ثم استكمال جميع أجزاء البلاط المفقود حيث يتم تنظيف وتقوية الأحجار بجميع البوابات والأبراج على الكوبرى والممرات بالإضافة إلى ترميم الأبواب الخشبية للأبراج وجميع الأماكن بالقناطر الأثرية، والأبواب الحديدية، وتنظيف جميع المشغولات الحديدية، كما سيتم تطوير نظام الإضاءة بالكوبرى، وتركيب أعمدة للإنارة بطول الكوبرى وصيانة الأعمدة الموجودة وتغيير السلك التالف ودهان الأعمدة باللون المناسب.





وطالب القائمين على الترميم، بتعيين رجال أمن على بوابات الكوبرى لمنع مرور المواطنين خلال أعمال الترميم التى تتم بأرضية الكوبرى لمنع تلفها مرة أخرى.