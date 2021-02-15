ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أوباميانج يعلق على الهاتريك أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:31 م
أوباميانج
أوباميانج
Advertisements
القسم الرياضي
قاد المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج فريقه آرسنال، لتحقيق فوز مستحق على ضيفه ليدز يونايتد 4-2 مساء أمس، الأحد، ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أوباميانج في تصريحات نشرتها صحيفة "مترو" الإنجليزية: "سعيد حقًا، سيكون أطفالي سعداء كذلك لأنهم سيحصلون على كرة المباراة".

وأضاف الجابوني: "أنا سعيد بالأداء، كنت أعلم أنها ستكون مباراة صعبة، لم يستسلم ليدز أبدًا، لكننا تعاملنا مع اللقاء بشكل جيد".

وواصل: "(الهاتريك) يعني الكثير بالنسبة لي، أنا رجل يعمل دائمًا بجد، وكانت فترة عصيبة بالنسبة لي".

وتابع: "كان الجميع، وأمي وعائلتي، يمنحونني الكثير من الحب، يجب أن أقول شكرًا للجميع في النادي والجماهير".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

النني أساسيًا .. أوباميانج يقود هجوم أرسنال أمام برايتون بالدوري الإنجليزي

التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول من مباراة أرسنال وبرايتون بالدوري الإنجليزي

بمشاركة النني.. أرسنال يفوز 1-0 على برايتون في الدوري الإنجليزي

تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

أوباميانج هاتريك.. أرسنال يفوز على ليدز 4 - 2 في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

العراق يعلن تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة لـ كورونا.. وتحذير خطير من وزير الصحة

مسئول كوري يتقدم بطلبات خاصة عن 3 مشروعات كبرى لملك البحرين .. ما القصة؟

فى عيد ميلادها.. هكذا ردت نسرين طافش على اتهامات طليقة تيم الحسن

محكوم عليه بالإعدام.. إرهابي مصري خطير يفوز بإقامة دائمة في بريطانيا.. والسلطات تتحرك

شوبير : مصطفى محمد هيلعب فى الدوري الإنجليزي.. وهذا خطأ رمضان صبحي

موتوسيكلات وسيارات مرسيدس و جيب في مزاد جديد مارس المقبل "تفاصيل"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 نصائح مهمة.. هاني الناظر يحذر: الأسبوعان المقبلان أصعب فترة في حربنا مع كورونا

بإطلالات أنيقة.. شاهد أحدث جلسة تصوير لـ درة برفقة زوجها

مواصفات رينج روفر P400 هايبرد أوتوبيوجرافي موديل 2021 في مصر| صور