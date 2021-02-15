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أخبار العالم

لبنان.. ورقة الحريري تكشف عن أسماء وزراء اقترحهم عون

الإثنين 15/فبراير/2021 - 12:33 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

تداولت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، صورة لرئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، وهو ممسك بورقة أثناء خطابه أمس، في الذكرى 16 لاغتيال والده رفيق الحريري، والذي قد تشمل أسماء وزارء الحكومة التي اقترحها الرئيس ميشيال عون. 

ورغم أن الحريري لم يكشف عن تلك الأسماء، إلا أن بعض النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي استطاعوا أن يحصلوا عليها بعد تكبير صورة الحريري، أمس. 

وتضمنت القائمة، أسماء مثل عبد الله أبو حبيب المرشح لمنصب وزارة الخارجية، وفارس فارس، المرشح لوزارة الداخلية، وجان سلوم، المرشح لمنصب وزير الدفاع، وسمير عساف ومحمد الحج وعامر بساط وحسن مقلد، وكلهم مرشحين لمنصب وزير المالية. 

ورأت الرئاسة اللبنانية أن كلمة الرئيس المكلف سعد الحريري تضمنت "مغالطات كثيرة وأقوالًا غير صحيحة"، قائلة: "لسنا في وارد الرد عليها مفصلًا لتعذر اختصار 14 جلسة ببيان".

وقالت الرئاسة في بيان أصدره مكتب الإعلام أمس: "«تكفي الإشارة إلى أن ما أقر به رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، في كلمته، كافٍ للتأكيد بأنه يحاول من خلال تشكيل الحكومة فرض أعراف جديدة خارجة عن الأصول والدستور والميثاق".




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