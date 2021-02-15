نور بيتنا.. عصام الحضري يحتفل بعيد ميلاد ابنته الصغرى

احتفل حارس مرمى منتخب مصر المعتزل عصام الحضري بعيد ميلاد ابنته الصغرى شايان.





ونشر الحضري صورا جديدة لابنته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلق قائلًا: "حبيبة قلب بابا يا ناس شايان العسل ، اخر العنقود نور بيتنا ، ربنا يحفظك و يبارك فيكي يا حبيبة قلبي و كل سنة و انتي طيبة يا شايان".





وفي وقت سابق أعلن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، اعتذاره عن الانضمام للجهاز الفني لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي.





وكتب الحضري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "شكر واجب وتقدير من القلب لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي لثقتكم الغالية في اختياري ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق لكن لظروف طارئة وخارجة عن إرادتي أعتذر لكم عن قبول المهمة بسبب الحالة الصحية لوالدتي.. أتمنى لكم التوفيق جمهورا وإدارة وجهازا فنيا جديدا.