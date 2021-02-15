آداب القاهرة تكشف حقيقة مد فترة التقديم للدراسات العليا





وقال الدكتور شريف كامل، خلال تصريح لصدى البلد ، ان مد فترة التقديم أمر هام فى تلك الفترة ، لاستيعاب اكبر عدد ممكن ممن لديه الرغبة في الالتحاق بالدراسات العليا .





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وأوضح " كامل " ، ان ٩٩٪؜ من جدول امتحانات مرحلة الليسانس كما هو، لكن سيتم ترحيل فقط الموعد اسبوع ليكون يوم 27 فبراير بدلا من يوم 20 ، كما اوضح أنه سيتم تأخير امتحانات الدراسات العليا وبرامج الساعات المعتمدة لما بعد الليسانس لتطبيق الاجراءات الاحترازية بشكل كاف .





و أكد عميد الكلية ، أن الامتحانات ستعقد بنظام "البابل شيت" وستكون مدة الامتحان ساعة واحدة فقط ، مشددا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة التعليم العالي ،والتزام الجميع بها، سواء الطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس، وعدم السماح لأي طالب بالدخول لمقر الكلية دون ارتداء الكمامة، ومنع التجمعات بينهم وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم.

كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن حقيقة مد فترة التقديم لطلاب الدراسات العليا باقسام الكلية .