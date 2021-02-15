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أخبار العالم

مصادر تكشف حقيقة ترشح رغد صدام حسين لرئاسة وزراء العراق

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:15 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
نفلت مصادر لوكالة "عمون" الأردنية، أن رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي السابق، قد تكون اعلنت عن الترشح لانتخابات رئاسة الوزراء العراقية.

وقالت المصادر: "الخبر عار من الصحة وهو محض إشاعات وكذب، مؤكدا أن ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين لم تصرح بذلك إطلاقا وتنفيه بشدة".

وأثارت مقابلة تلفزيونية تعرض اليوم على قناة "العربية" السعودية لرغد صدام حسين، ردود فعل مختلفة، حيث دعت لجنة برلمانية عراقية تعنى بالشهداء، إلى استدعاء السفيرين السعودي والأردني وتسليمهما مذكرة احتجاج، كون حسين تقيم حاليا في الأردن وقد استضافتها قناة سعودية.

واعتبرت اللجنة أن هذه الاستضافة تعد "تجاوزا سافرا" على الشعب العراقي، وتضحياته في مقارعته حزب "البعث".

وكانت رغد حسين تحدثت في المقابلة المسجلة عن "استباحة إيران للعراق ورفض تقسيم بلادها".
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