البحوث الإسلامية يعقد ندوة افتراضية اليوم لمناقشة واقع السنة النبوية في حياة الناس

يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف مساء اليوم ندوة افتراضية بعنوان: "السنة النبوية في حياتنا اليومية" عبر تطبيق zoom في تمام الثامنة مساء، يحاضر فيها د. سامح عبد القوي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف.





وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، إن الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات التوعوية الشاملة التي ينفذها مجمع البحوث الإسلامية للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير في ظل الظروف الحالية، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب- شيخ الأزهر الشريف بتنشيط العمل الدعوي ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين من تكثيف الحملات التوعوية والندوات التثقيفية في مختلف المجالات.



