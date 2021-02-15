البحوث الإسلامية يعقد ندوة افتراضية اليوم لمناقشة واقع السنة النبوية في حياة الناس

يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف مساء اليوم ندوة افتراضية بعنوان: "السنة النبوية في حياتنا اليومية" عبر تطبيق zoom في تمام الثامنة مساء، يحاضر فيها د. سامح عبد القوي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، إن الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات التوعوية الشاملة التي ينفذها مجمع البحوث الإسلامية للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير في ظل الظروف الحالية، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب- شيخ الأزهر الشريف بتنشيط العمل الدعوي ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين من تكثيف الحملات التوعوية والندوات التثقيفية في مختلف المجالات.
أضاف عياد أن الندوة تدور حول مجموعة من المحاور المهمة التي تناقش واقع السنة النبوية المطهرة في حياة الناس، وكيفية الاستفادة من المنهج النبوي الشريف في إعادة منظومة القيم الأخلاقية للمجتمع بما يحقق المودة والتراحم بين الناس ويدعم الاستقرار فيما بينهم، كما تتعرض الندوة أيضًا لبعض الأحاديث التي أخطأ الناس في فهمها وأصبحت قاعدة يبنون عليها حياتهم بفهم مغلوط بعيد عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم.