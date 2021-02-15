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أخبار البلد

مصر للطيران تسير 99 رحلة خلال 48 ساعة.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:31 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، خلال 48 ساعة، 99 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية ومحلية تنقل على متنها قرابة 8 آلاف راكب، وسط اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. 

وتسير مصرللطيران اليوم الاثنين،  51 رحلة جوية بمعدل 34 رحلة دولية إلى كل من واشنطن، تورنتو، بيروت، جوبا، بغداد، أكرا، لاجوس، الدوحه، أبوظبي، لندن، باريس، دبي، إسطنبول، روما، البحرين، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، إربيل،  و 15 رحلة داخلية إلى كل من  شرم الشيخ، الغردقة، أسوان، الأقصر،  ورحلتين شحن جوى، تنقل جميع الرحلات  أكثر من 426‪0 راكب.

كما تسير مصرللطيران غدًا الثلاثاء، 48 رحله جويه بمعدل 35 رحله دوليه إلى كل من بغداد، ندجامينا، تونس، لاجوس، أبوجا، الدوحة، أبوظبي، لندن، دوالا، باريس، موسكو، اسطنبول، دبي، أثينا، فيينا، عمان، البحرين، الخرطوم، بيروت، نيروبي، هانزو، أديس أبابا، إربيل، الشارقة، و 11 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان ، ورحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 369‪4  راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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