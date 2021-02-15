محافظة الجيزة تعلن غلق كوبرى ترسا كليا لمدة شهر

أعلنت محافظة الجيزة عن أجراء غلق كلى لكوبرى ترسا الحالى بالاتجاهين لمدة شهر أبتداء من الساعة الثانية عشر صباح الثلاثاء الموافق 16/2/2021 حتى صباح يوم الاثنين الموافق 15/3/2021 وذلك للقيام بالاعمال الانشائية الخاصة بمشروع توسعة كوبرى ترسا الحالى وأستحداث كوبرى سيارات جديدآ على تقاطع شارع ترسا مع شارع عثمان محرم .

ومن جانبه اكد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة أنه تم عمل التحويلات المرورية اللازمة وهى أن حركة المركبات القادمة من شارع ترسا وترغب بالسير اتجاه كوبرى ترسا وشارع وخاتم المرسلين تقوم بالسير يسارا اتجاه شارع محمد سالم ثم أستكمال السير حتى شارع الاهرام ثم السير يمينآ اتجاه شارع عثمان محرم واستكمال السير اتجاه شارع خاتم المرسلين .





وحركة المركبات القادمة من شارع خاتم المرسلين وترغب بالسير اتجاه كوبرى ترسا وشارع ترسا تقوم بالسير يمينآ بشارع عثمان محرم اتجاه شارع الاهرام ثم الدوران والعودة بشارع الاهرام اتجاه مناطق المريوطية ثم الدوران مره أخرى والعودة من فتحة دوران كايرو مول ثم السير يمينا باتجاه شارع محمد سالم واستكمال السير حتى شارع ترسا .



