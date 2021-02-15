مجلس النواب يوافق على قانون لائحة الشيوخ في مجموعه

وافق مجلس النواب على قانون لائحة الشيوخ في مجموعه على ان تؤخذ الموافقة النهائية غدًا.





وأيد نواب عدم اعفاء نواب الشيوخ من الضريبة على المكافأت جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس وقال د. فخري الفقي رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب عدم الاعفاء مهم و سالة للشعب كما ندعم فكرة العدالة الضريبية.





واوضح النائب أحمد سعد الدين وكيل البرلمان " الأصل هو الخضوع للضريبة موضحا أن مالية المجلس خاضع للرقابة المشددة و الجهاز المركزي للمحاسبات شاهد على ذلك مستطردا " هناك رقابة شديدة على أموال المجلس ولجنة الخطة والموازنة تراعي ذلك.



