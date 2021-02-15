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برلمان

مجلس النواب يوافق على قانون لائحة الشيوخ في مجموعه

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:03 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
وافق مجلس النواب على قانون لائحة الشيوخ في مجموعه على ان تؤخذ الموافقة النهائية غدًا.

وأيد نواب عدم اعفاء نواب الشيوخ من الضريبة على المكافأت جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس وقال د. فخري الفقي رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب عدم الاعفاء مهم و سالة للشعب كما ندعم فكرة العدالة الضريبية.

واوضح النائب أحمد سعد الدين وكيل البرلمان " الأصل هو الخضوع للضريبة موضحا أن مالية  المجلس خاضع للرقابة المشددة و  الجهاز المركزي للمحاسبات شاهد على ذلك مستطردا "  هناك رقابة شديدة على أموال المجلس ولجنة الخطة والموازنة تراعي ذلك. 

جاء تعقيب سعد الدين على كلام النائبة ميرفت الكسان، التي قالت "المجلس مستقل"، وسألت عن فكرة التداخل بين السلطتين، وعقب رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي " بأن فكرة ان يتولى المجلس حساباته لا تتعارض  مع الغاء الاعفاء من الضريبة.
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