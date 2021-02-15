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أخبار العالم

السعودية تسجل 314 إصابة جديدة بكورونا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:40 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 314 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن إتاحة تقديم موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا للراغبين ممن تم إعادة جدولة جرعاتهم عبر تطبيق "صحتي".

وأوضحت الوزارة في بيان عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أنه "يمكن حجز موعد لكل من تم تأهيلهم مسبقا للجرعة الأولى بعد تاريخ الـ18 من فبراير الجاري".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في يناير الماضي عن إعادة جدولة تلقي اللقاح للمسجلين لأخذ الجرعة الأولى من لقاح "فايزر"، لأسباب خارجة عن إرادة الوزارة.

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