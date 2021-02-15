ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

منظمة الصحة تفجر مفاجأة بشأن منشأ فيروس كورونا.. فيديو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:52 م
منظمة الصحة
منظمة الصحة
Advertisements
البهي عمرو
عرضت قناة العربية تقرير فيديو يوضح إن منظمة الصحة العالمية تتراجع عن تصريحاتها، حول استبعاد مختبر ووهان الصينى لعلوم الفيروسات من تسرب فيروس كورونا.

وكشفت القناة أن منظمة الصحة أكدت أن الفرضيات لا تزال مطروحة حول منشأ الفيروس، وأن بعثتها إلى الصين قدمت معلومات مهمة تساعد فى فهم أصل الفيروسات.

كشف رئيس فريق التحقيق الذي بعثته منظمة الصحة العالمية إلى الصين للتحري عن مصدر تفشي فيروس كورونا، علامات على أن انتشار الفيروس كان بوتيرة أسرع في مدينة ووهان في ديسمبر 2019، عكس ما كان يعتقده العلماء في السابق. 

وقال رئيس المحققين، بيتر بين مبارك، في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إن "البعثة وجدت عدة علامات على انتشار واسع للفيروس عام 2019، منها على الأقل 12 سلالة من كورونا في ووهان".

وأضاف: "أتيحت للفريق أيضًا فرصة للتحدث إلى أول مريض، أعلن المسئولون الصينيون أنه أصيب بالفيروس في 8 ديسمبر، وهو موظف في الأربعينيات من عمره، وليس لديه سجل سفر ملحوظ".

وذكرت "سي.إن.إن" أن هذا الاكتشاف قد يثير مخاوف جمة على المستوي العالمي، وقد يعزز من فرضية أن فيروس كورونا كانت ينتشر بالفعل في الصين بشكل واسع النطاق قبل منتصف ديسبمر. 

وأشار بن مبارك إلى أن العلماء الصينين قدموا للفريق ملفات 174 حالة إصابة بفيروس كورونا في ووهان والمناطق حولها في ديسمبر 2019. ومن بين هؤلاء 100 تم تأكيد إصابتهم من خلال الاختبارات المعملية، و 74 حالة أخرى من خلال التشخيص السريري. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مواطن صيني يكشف مفاجأة حول المتسبب في تفشي كورونا بـ ووهان

البيت الأبيض يطالب بتحقيق دولي في مصدر فيروس كورونا

مهمة معقدة.. ما الذي تبحث عنه الصحة العالمية في ووهان؟

أستاذ صدرية عن فيروس نيباه: خطير وينتقل عن طريق اللعاب

"الصحة العالمية" تكشف تطورات جديدة عن "تسرب كورونا" من ووهان الصينية

التفاصيل الكاملة لتحقيق منظمة الصحة العالمية عن أصل الفيروس بـ ووهان

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. حقيقة تعاطي مروان محسن للمنشطات.. ومواعيد مباريات اليوم الاثنين

لتمديد عقديهما.. الأهلي يتوصل لاتفاق نهائي مع علي معلول والسولية

بعد مقتل 13 تركيا.. أردوغان يوجه اتهاما لـ واشنطن وتحذيرا لـ أوروبا

أحمد مجاهد يحسم الجدل بشأن إلغاء الفار

تعرف على موعد ومكان جنازة البدري فرغلي

4 غيابات مؤثرة في الأهلي أمام المريخ السودانى بأبطال إفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون فتيس .. شيفروليه تطرح بولت CHEVROLET BOLT 2022 الكهربائية| صور

"صدى البلد" ينفرد بحكايات أعمال خالدة لثلاثة مبدعين تزين معرض "ضي" للفن التشكيلي

بعد طرحها سيارة طائرة.. شركة جيلي الصينية تسجل رقم قياسيا جديدا