البرلمان العربي يدين إصدار مليشيا الحوثي أحكاما بالإعدام ضد 11 نائبا بمجلس النواب اليمني

أدان البرلمان العربي استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في ممارستها الجرائم والانتهاكات بحق أعضاء مجلس النواب اليمني الشرعي، وإصدارها أحكاما بالإعدام بحق 11 نائبا من أعضاء مجلس النواب بعد محاكمات "صورية ليس لها أي أساس شرعي أو قانوني".





وأكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن هذه الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها الميليشيا الإرهابية بحق أعضاء مجلس النواب اليمني، بالإضافة إلى هجومها المتواصل على المدنيين في محافظة مأرب التي تأوي أكثر من مليون نازح، وقصفها الأحياء السكنية بالصواريخ والمسيرات المفخخة، وغيرها من الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها، تؤكد مجددا إصرار ميليشيا الحوثي على إفشال كافة الجهود الإقليمية والدولية التي تهدف إلى التهدئة والتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، كما تعكس استخفافها الشديد بكافة القوانين والأعراف الدولية.





وطالب العسومي المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلماني الدولي، وكافة المنظمات والاتحادات البرلمانية باتخاذ موقف موحد لدعم مجلس النواب اليمني الشرعي، وتبني إجراءات رادعة لوقف الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني ونوابه المنتخبين، محذرا من أنه في غياب مثل هذه الإجراءات الرادعة، ستتمادى الميليشيا الانقلابية في ارتكاب جرائمها الإرهابية وانتهاكاتها المستمرة بحق المدنيين.



