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حوادث

أول صور للزوجة ضحية عيد الحب في الحوامدية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:54 م
الزوجة المجني عليها
الزوجة المجني عليها
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ندى حمودة - أحمد مهدي
حصل موقع "صدى البلد" علي صورة زوجة قتلها زوجها ليلة عيد الحب بالحوامدية، بسبب خلافات بينهما. 

وكشفت مباحث الجيزة ملابسات مقتل ربة منزل بالحوامدية، حيث تبين أن زوجها وراء قتلها بعد الاشتباه به. 

 

وأشارت التحريات إلى أن خلافات أسرية دفعت المتهم لإنهاء حياة زوجته، وفور اتهام أسرتها له واستجوابه من قبل ضباط المباحث اعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلافاتهما. 

 

وألقت قوة أمنية القبض على الزوج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

 

كانت تلقت الاجهزة الامنية بالجيزة بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الامن بلاغًا من أهالي مدينة الحوامدية بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها، وانتقلت على الفور قوة امنية لفحص البلاغ وعثر على جثة سيدة في العقد الثالث من عمرها.

 

وتبين من المعاينات المبدئية عدم وجود اصابات ظاهرية بجثة المجني عليها واحتمالية تعرضها للخنق، استمع ضباط المباحث لأقوال عدد من الجيران والمحيطين بالمجني عليها ليشيروا إلى تورط زوجها "سائق" في قتلها.

 

وشكّل اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء الجريمة. 

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