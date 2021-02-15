ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لأول مرة بالعالم.. توصيل لقاح كورونا للمنازل في الإمارات

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:14 م
تطعيمات متواصلة في
تطعيمات متواصلة في الإمارات
Advertisements
قسم الخارجي
ذكرت صحيفة الإمارات اليوم، أنه سيجري من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، إطلاق خدمة التطعيم بجرعات لقاح كوفيد-19 لكبار السن من المواطنين والمقيمين في المنازل.

وقالت الصحيفة إن ذلك سيجري بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع ودوائر الخدمات الاجتماعية المحلية في كل إمارة، وذلك حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وتجنيبهم عناء التوجه إلى مراكز التطعيم.

وأضافت الصحيفة، إن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة المتواصلة لحماية صحة أفراد المجتمع والاستفادة من أفضل الإمكانات التي وفرتها حكومة الإمارات لتمكين القطاع الصحي وتعزيز كفاءته بمواجهة كوفيد-19.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، أن الوزارة تواصل توفير التطعيم بجرعات لقاح كوفيد-19 في معظم مرافقها الصحية مع إيلاء الأهمية للفئات الأكثر عرضة للإصابة ولاسيما كبار السن من المواطنين والمقيمين من أصحاب الأمراض المزمنة.


وأوضح أنه تم تدريب الفرق الطبية المتنقلة التي تضم الأطباء والممرضين العاملين بدوائر الخدمات الاجتماعية لزيارة كبار السن في منازلهم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

صحة دبي تبدأ أضخم حملة تطعيم ضد كورونا في المنطقة

بدون مواعيد.. إعلان هام من الصحة الإماراتية بشأن لقاح سينوفارم الصيني

الإمارات تسجل 1500 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

أبرز اهتمامات صحف الإمارات: ترامب مصمم على عدم الاعتراف بهزيمته.. واشنطن تشهد فوضى غير مسبوقة.. وترحيب دولي وعربي بمخرجات القمة الخليجية

وزير الصحة التركي يتلقى أول جرعة من اللقاح الصيني ضد كورونا

حملة للتطعيم المنزلي لكبار السن وذويهم ضد كورونا في الشارقة

ترشيحاتنا

لأول مرة بالعالم.. توصيل لقاح كورونا للمنازل في الإمارات

حمل همومهم واسترد حقوقهم.. ماذا قدم البدري فرغلي لأصحاب المعاشات؟

قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي والمريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا

ننشر موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 وتفاصيل كاملة عنها

في عيد ميلادها .. 15 صورة تكشف جمال و أناقة نسرين طافش

بعد طرحها سيارة طائرة.. شركة جيلي الصينية تسجل رقم قياسيا جديدا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون فتيس .. شيفروليه تطرح بولت CHEVROLET BOLT 2022 الكهربائية| صور

"صدى البلد" ينفرد بحكايات أعمال خالدة لثلاثة مبدعين تزين معرض "ضي" للفن التشكيلي

بعد طرحها سيارة طائرة.. شركة جيلي الصينية تسجل رقم قياسيا جديدا