ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

"صدى البلد" ينفرد بحكايات أعمال خالدة لثلاثة مبدعين تزين معرض "ضي" للفن التشكيلي

الإثنين 15/فبراير/2021 - 03:42 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى

تشهد نهاية الأسبوع ختام النسخة الثالثة من معرض "مبدعون خالدون" الذي نظمه أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي" وافتتحه الفنان الدكتور أحمد نوار، وسط حضور كبير لجمهور الفن التشكيلي.

على جدران "ضي" كانت أعمال ثلاثة فنانين عظام ينفرد أتيليه العرب بعرضها، وهم صبري عبدالغني ومحمد الزاهد ومصطفى مشعل، وجميعها تمثل قيمة فنية رائعة يدركها النقاد وتثير شغف شباب المبدعين التشكيليين.

و صبري عبد الغني علامة بارزة من علامات الفن التشكيلي المصري، فهو كأكاديمي أستاذ لأجيال تتلمذ علي يديه العديد من فناني مصر البارزين، وهو أستاذ صفية بن زقر  رائدة الحركة التشكيلية السعودية، وهو كناقد له العديد من الإصدارات التشكيلية وأعماله لا تخطئها العين أبدا.

يقول الناقد التشكيلي هشام قنديل إن أعمال عبد الغني تتميز بالرصانة التعبيرية والخيال الجامح، وعلي مدار رحلته الطويلة التي تقترب من قرن من الزمان مع الفن التشكيلي نال العديد من الأوسمة والاستحقاقات محليا ودوليا، وكان تكريم أعماله فى "ضي" محل تقدير فناني مصر.

أما الفنان مصطفي مشعل فهو واحد من فناني جيل الستينيات البارزين الذين ظلموا  وتجاهلهم الإعلام رغم عبقرية تجربته، شأنه شأن الفنان الكبير شاكر المعداوي، ولاشك أن بعدهم عن دائرة الضوء "القاهرة" وإقامتهم في طنطا أو كفر الشيخ، وراء هذا التجاهل.

ويرى قنديل وضوح تأثير البيئة الريفية في أعمال مصطفي مشعل، حيث ييغلب اللون الأخضر علي معظم أعماله حتي التي يتناول فيها موضوعات إنسانية وعلاقات اجتماعية،  وهو فنان من أصحاب المهارات العالية والتأليق الإبداعي.

فيما تنتمى أعمال الفنان محمد الزاهد إلي السريالية والتعبيرية التي تتطلب قدرات أدائية عالية وثقافة واسعة وخيال خصب، فالإنسان سواء كان رجلا أو امرأة هو البطل في معظم لوحاته البعيدة تماما عن التنميط السهل والمباشرة الفجة،   وهو أيضا من الفنانين الذين ظلمتهم الحركة التشكيلية المصرية المليئة بالمجاملات، فلم يكن من سكان الحظيرة التشكيلية وكان بارعا عفيف النفس وواحدا من أهم من رسموا بألوان الباستيل الحساسة التي لا تغتفر أي خطأ أو سهو.
"صدى البلد" ينفرد بحكايات أعمال خالدة لثلاثة مبدعين تزين معرض "ضي" للفن التشكيلي
"صدى البلد" ينفرد بحكايات أعمال خالدة لثلاثة مبدعين تزين معرض "ضي" للفن التشكيلي
"صدى البلد" ينفرد بحكايات أعمال خالدة لثلاثة مبدعين تزين معرض "ضي" للفن التشكيلي
"صدى البلد" ينفرد بحكايات أعمال خالدة لثلاثة مبدعين تزين معرض "ضي" للفن التشكيلي
"صدى البلد" ينفرد بحكايات أعمال خالدة لثلاثة مبدعين تزين معرض "ضي" للفن التشكيلي
"صدى البلد" ينفرد بحكايات أعمال خالدة لثلاثة مبدعين تزين معرض "ضي" للفن التشكيلي
"صدى البلد" ينفرد بحكايات أعمال خالدة لثلاثة مبدعين تزين معرض "ضي" للفن التشكيلي
"صدى البلد" ينفرد بحكايات أعمال خالدة لثلاثة مبدعين تزين معرض "ضي" للفن التشكيلي
"صدى البلد" ينفرد بحكايات أعمال خالدة لثلاثة مبدعين تزين معرض "ضي" للفن التشكيلي
"صدى البلد" ينفرد بحكايات أعمال خالدة لثلاثة مبدعين تزين معرض "ضي" للفن التشكيلي
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

2 يناير.. "ضي" يبدأ نشاطه التشكيلي فى 2021 بـ"ثلاثة فى مرايا اللون"

غدا.. افتتاح معرض "ثلاثة في مرايا اللون" بجاليري "ضي"

الليلة.. افتتاح معرض "ثلاثة فى مرايا اللون" بجاليري "ضي"

"الأولون".. فنانة شابة تجدد دماء جيل عظماء البورتريه فى أتيليه العرب

30 يناير.. أتيليه العرب ينظم معرض "مبدعون خالدون" في نسخته الثالثة

ختام معرض "ثلاثة فى مرايا اللون" وحضور جيد للجمهور بجاليري "ضي"

ترشيحاتنا

أول صور للزوجة ضحية عيد الحب في الحوامدية

قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا بالإمارات

إخلاء 4 عمارات مجاورة لعقار روض الفرج المنهار والبحث عن رجل أسفل الأنقاض

بعد واقعة التنمر عليها.. جماهير الأهلي تدعم مروة عيد عبد الملك

في ذكرى رحيله.. قصة العثور على جثة حاتم ذو الفقار بعد 3 أيام من وفاته

تعرف على موعد ومكان جنازة البدري فرغلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون فتيس .. شيفروليه تطرح بولت CHEVROLET BOLT 2022 الكهربائية| صور

"صدى البلد" ينفرد بحكايات أعمال خالدة لثلاثة مبدعين تزين معرض "ضي" للفن التشكيلي

بعد طرحها سيارة طائرة.. شركة جيلي الصينية تسجل رقم قياسيا جديدا