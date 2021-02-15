لطلاب الدراسات العليا جامعة القاهرة.. كلية الآداب: مد فترة التقديم أمر واجب.. وجارٍ تحديد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

* حقيقية مد فترة باب التقديم لطلاب الدراسات العليا بآداب القاهرة

* نظام امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة القاهرة









أعلنت جامعة القاهرة منذ فترة فتح باب التقديم أمام الطلاب للالتحاق ببرامج الدراسات العليا بكليات الجامعة، وتقوم الكليات باستقبال الطلاب خلال الفترة المعلنة عنها لاستلام الأوراق.





كما تقوم الكليات بالاستعداد للامتحانات الفصل الدراسي الأول وكل كلية تقوم بوضع خطة لها خلال فترة الامتحانات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.





كشف الدكتور شريف كامل، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، شروط التحاق طلاب الدراسات العليا بقسم اللغات الشرقية.

وقال الدكتور شري كامل، خلال تصريح لـ"صدى البلد"، على طلاب الدراسات العليا اجتياز امتحان القبول بنسبة 50% في الامتحان الشفوي و50% بالامتحان التحريري.

وأشار الدكتور شريف كامل، إلى أن مد فترة التقديم أمام الطلاب أمر مهمّ في تلك الفترة، لاستيعاب أكبر عدد ممكن ممن لديه الرغبة في الالتحاق بالدراسات العليا.

اِقرأ أيضًا : رئيس جامعة النهضة: قرار تأجيل الامتحانات حكيم.. ووضع كورونا في مصر مازال تحت السيطرة

وأكد عميد الكلية أن الامتحانات ستعقد بنظام "البابل شيت" وستكون مدة الامتحان ساعة واحدة فقط، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة التعليم العالي، والتزام الجميع بها، سواء الطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس، وعدم السماح لأي طالب بالدخول لمقر الكلية دون ارتداء الكمامة، ومنع التجمعات بينهم وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم.





ومن جانبة ، كشف الدكتور شريف كامل عن حقيقة مد فترة التقديم لطلاب الدراسات العليا باقسام الكلية .





وقال الدكتور شريف كامل، خلال تصريح لصدى البلد ، ان مد فترة التقديم أمر هام فى تلك الفترة ، لاستيعاب اكبر عدد ممكن ممن لديه الرغبة في الالتحاق بالدراسات العليا .





كما أوضح ، عن مواعيد امتحانات الفرق الدراسية الاربعة ، وما هو موقف طلاب الدراسات العليا بعد قرار التأجيل اسبوع .





قال الدكتور شريف كامل خلال تصريح لصدى البلد ، إن ٩٩٪؜ من جدول امتحانات مرحلة الليسانس كما هو سيتم ترحيل فقط الموعد اسبوع ليكون يوم 27 فبراير بدلا من يوم 20 ، كما اوضح أنه سيتم تأخير امتحانات الدراسات العليا وبرامج الساعات المعتمدة لما بعد الليسانس لتطبيق الاجراءات الاحترازية بشكل كاف .





والجدير بالذكر ، قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة ، أن مشروعات التخرج هذا العام سيتم التعامل معها بقدر كبير من التفاعلية والمرونة .





أقرأ أيضا : ننشر موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 وتفاصيل كاملة عنها





وأوضح "علم الدين" أن كيفية إجراؤها سيتم وفقًا لطبيعة المادة وفكرة المشروع ، لافتًا إلى أنها من الممكن أن تجمع بين المشروعات الأونلاين والحضورية وكذلك المشرعات "الهجينة" والتي تجمع بين الطريقتين .





وأضاف في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن كل كلية بالجامعة لها طابعها الخاص ، فالكليات العملية لها طبيعتها وكذلك النظرية .









وعلى حسب طبيعة كل كلية يتم تحديد كل شيء ، سواء فيما يخص طريقة الدراسة أو إجراء الامتحانات وكذلك طرق تطبيق مشروعات التخرج ، حيث يتم عمل الجداول الخاصة بها مع نهاية الامتحانات والإعلان عنها وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.





وأكد المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة على أن الجامعة تراعي المرونة والتفاعلية مع الطلاب ، وزيادة خبراتهم على استخدام كافة الإمكانيات التكنولوجية الحديثة وتسخيرها في العملية التعليمية .





ومراعاة كافة التدابير الوقائية المقررة بالنسبة للجوانب العملية التي تحتاج إلى حضور في مقر الجامعة ، وتحقيق التباعد الاجتماعي بينهم .



