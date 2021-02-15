رئيس جامعة النهضة: قرار تأجيل الامتحانات حكيم.. ووضع كورونا في مصر مازال تحت السيطرة





قال الدكتور حسام حلمي ، رئيس جامعة النهضة، انه مما لا شك فيه أن تأجيل الامتحانات وانطلاق الدراسة هو قرار حكيم، مؤكدا ان الوضع في مصر بالنسبة لفيروس كورونا مازال تحت السيطرة وذلك سيساعد على الحفاظ على هذا المستوى ، خاصة وأن هناك توقعات بوجود موجة جديدة.







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واضاف حلمي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد "، على هامش المؤتمر السنوي الثاني لبرنامج شركة هواوي تكنولوجيا مصر التدريبي الرائد "بنك القدرات" iTB ICT Talent Bank ، أن الجامعة تكون قلقة على كل طالب وعضو هيئة تدريس وعامل من الإصابة، لأنها في النهاية مسؤولية جامعة من الحفاظ من خلال التعقيم المستمر والحفاظ على التباعد الاجتماعي .





وتابع: وذلك لانه لا يمنع حذر من قدر وبالتالي فالدراسة الاون لاين تكون الأنسب وخاصة للكليات النظرية فيكون التعليم عن بعد مبدع في التخصصات النظرية ولكن العملية تكون بها أزمة في التحصيل الدراسي رغم انه لا يرى عدم وجود فارق كبير بين الكليات العملية والكليات النظرية.







وكان قد اقيم اليوم المؤتمر السنوي الثاني لبرنامج شركة هواوي تكنولوجيز مصر التدريبي الرائد "بنك القدرات" iTB ICT Talent Bank الافتراضي المتخصص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.







حيث يهدف البرنامج إلى المساهمة في دفع استراتيجية "مصر الرقمية" تحت شعار "الوصول -التدريب -المساهمة"، وذلك من خلال دمج جميع الشركاء والعاملين بالقطاع وعلى رأسهم المسؤولين الحكوميين، والجامعات، والمؤسسات، ورواد صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكبار المواهب.







كما تضمن فعاليات المؤتمر تخريج دفعة جديدة من الطلاب المتميزين على إنجازاتهم خلال هذا العام، فضلًا عن تكريم أفضل الجامعات والمدرسين والشركاء الذين تعاونوا من أجل تطوير وبناء قدرات الشباب في مصر من خلال برنامج iTB.