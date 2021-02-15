ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

"رحلة المليون" كتاب جديد يرصد قصص نجاح مؤثرة لـ حسام سيف النصر

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:02 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى

 كشف  الكاتب "حسام سيف النصر" عن انتهائه  من إنجاز كتابه الجديد، الذي يحمل عنوان "رحلة المليون"، مشيرا إلى أن الكتاب الآن قيد الطباعة.


 موضحا أنه تناول في كتابه الحديث عن رحلته كأصغر رجل أعمال مصري بدولة الإمارات وتناول ايضا العديد من قصص نجاح الأخرى الحقيقية والمؤثرة.


 جدير بالذكر أن “حسام سيف النصر" هو مهندس مصري ولد بالقاهرة عام ١٩٩٢ شغل العديد من المناصب منها رئيس مجلس إدارة دار سيف للطباعة والنشر ومدير قسم الجرافيك بمجموعة MBC ونائب مدير الشرق الأوسط لشركة PlayStation العالمية والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات REC بدولة الإمارات وحصد العديد من الجوائز منها جائزة أفضل 50 شخصية مؤثرة بدولة الإمارات للعام ٢٠١٩ وجائزة أفضل قادة لرواد الأعمال  لعام ٢٠٢، وقد عشق الكتابة والأدب منذ الصغر.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات إنفينيتي INFINITI QX80 2021 .. صور

لـ عبور الشارع.. شاهد أفعى كوبرا ضخمة توقف حركة المرور 30 دقيقة| فيديو

سعر ومواصفات فورد لينكولن نافيجيتور 2021.. صور