"رحلة المليون" كتاب جديد يرصد قصص نجاح مؤثرة لـ حسام سيف النصر

كشف الكاتب "حسام سيف النصر" عن انتهائه من إنجاز كتابه الجديد، الذي يحمل عنوان "رحلة المليون"، مشيرا إلى أن الكتاب الآن قيد الطباعة.





موضحا أنه تناول في كتابه الحديث عن رحلته كأصغر رجل أعمال مصري بدولة الإمارات وتناول ايضا العديد من قصص نجاح الأخرى الحقيقية والمؤثرة.





جدير بالذكر أن “حسام سيف النصر" هو مهندس مصري ولد بالقاهرة عام ١٩٩٢ شغل العديد من المناصب منها رئيس مجلس إدارة دار سيف للطباعة والنشر ومدير قسم الجرافيك بمجموعة MBC ونائب مدير الشرق الأوسط لشركة PlayStation العالمية والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات REC بدولة الإمارات وحصد العديد من الجوائز منها جائزة أفضل 50 شخصية مؤثرة بدولة الإمارات للعام ٢٠١٩ وجائزة أفضل قادة لرواد الأعمال لعام ٢٠٢، وقد عشق الكتابة والأدب منذ الصغر.