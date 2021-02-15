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تعليم

محافظ سوهاج ورئيس الجامعة يبحثان سبل التعاون لتنفيذ مبادرة تطوير الريف

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:09 م
رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج
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أنغام الجنايني
اجتمع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة، اليوم الاثنين، لبحث ومناقشة آليات التعاون بين المحافظة والجامعة، لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وذلك بحضور الدكتور احمد القاضي نائب المحافظ، اللواء عصام الليثي سكرتير المحافظة واللواء ضياء إبراهيم السكرتير المساعد والدكتور احمد قاسم القائم بعمل عميد كلية الهندسة.
 
واوضح "عزيز" ان مبادرة حياة كريمة والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري، سوف تحقق حلم الاجيال القادمة نحو المستقبل في كافة محافظات مصر، من خلال النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية للمساهمة في تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل، وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.


واكد ان مشروع تطوير الريف القومي بمحافظة سوهاج  سوف يضم  عدد كبير من القري قرية بمراكز المحافظة، وذلك في إطار التنمية المستدامة لرفع قدرات البنية الأساسية لهم من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل.

وأوضح رئيس الجامعة أنه على اتم الاستعداد للتعاون وتقديم الدعم الكامل للمساهمة في تنفيذ هذا المشروع القومي الضخم،  وتذليل أي عقبات وتيسير جميع الإجراءات، بهدف الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال المختلفة، للوصول الي اعلي درجات الاستفادة من خلال تضافر كافة الجهود والتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في المحافظة .
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