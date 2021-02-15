استشاري باطنة يكشف عن عادات خطيرة تؤذي صحة المواطنين

قال الدكتور رامى نجلة، استشاري أمراض الباطنة، إن هناك حوالى 50 أو 60%، من المواطنين يعانون من مشكلات بالمعدة، ويعانون من ارتجاع فى المريء.





وأضاف خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية، شيرين عفت ورضوى حسن، أن الأكل والنوم بعد وقت قليل يتسبب فى مشكلات كثيرة.





ولفت إلى أن السجائر تتسبب فى مشكلات فى المعدة، والشاي

والقهوة، والنعناع، موضحًا أن النعناع يساعد على الهضم ولكن يتسبب فى زيادة أعراض الارتجاع.





وأشار إلى أن الشطة من الأشياء الكارثية التى تتسبب فى مشكلات فى المعدة.





وأوضح أن السمنة والسيدات التى ترتدى ملابس ضيقة أو ضاغطة على المعدة، تسبب مشكلات فى البطن.





وكشف أن هناك عادة سيئة لدى معظم المواطنين وهي الأكل أثناء الجلوس أمام شاشة التلفزيون، وأوضح أن ما تم ذكر يجب أن يعلمه جميع المواطنين، حتى يتجنبوا تلك العادات السيئة.





وأكد أن العامل النفسى للشخص يكون له تأثير على مشكلات المعدة، فالسعادة والفرح لهما تأثير على مشكلات المعدة.