رئيس جامعة سوهاج يهنئ مدير فرع المشروعات الصغيرة بتوليه مهام منصبه

هنأ الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج ، المحاسب نادر عبد الظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة، لتوليه منصب مدير الفرع، وذلك بمقر الجهاز بمدينة سوهاج، و ذلك بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ابوالحمد السيد عضو هيئة التدريس بكلية الزراعة والعاملين بالجهاز.









واكد "عزيز" ان الجامعة تحرص باستمرار علي التعاون مع الجهاز بما يقدمه من انشطة تنموية للشباب في مجال التسويق والتمويل والدعم الفني لمشروعات التنمية المجتمعية، إلى جانب دوره الهام في مجال تدريب طلاب الجامعة بمجال ريادة الأعمال والتي تؤهلهم لسوق العمل ليصبحوا قادرين على المنافسة محليًا وعالميًا، متمنيًا له التوفيق خلال الفترة القادمة فى أداء مهام منصبه الجديد.



