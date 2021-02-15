ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة سوهاج يهنئ مدير فرع المشروعات الصغيرة بتوليه مهام منصبه

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:46 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
Advertisements
أنغام الجنايني
هنأ الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، المحاسب نادر عبد الظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة، لتوليه منصب مدير الفرع، وذلك بمقر الجهاز بمدينة سوهاج، و ذلك بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ابوالحمد السيد عضو هيئة التدريس بكلية الزراعة والعاملين بالجهاز.


واكد "عزيز" ان الجامعة تحرص باستمرار علي التعاون مع الجهاز  بما يقدمه من انشطة تنموية للشباب في مجال التسويق والتمويل والدعم الفني لمشروعات التنمية المجتمعية، إلى جانب دوره الهام في مجال تدريب طلاب الجامعة بمجال ريادة الأعمال والتي تؤهلهم لسوق العمل ليصبحوا قادرين على المنافسة محليًا وعالميًا، متمنيًا له التوفيق خلال الفترة القادمة فى أداء مهام منصبه الجديد.

ورحب  عبد الظاهر مدير الفرع بالتعاون مع الجامعة خلال الفترة القادمة في مجالات التدريب الطلابي المختلفة، وعرض عدد من الاقتراحات التدريبية خلال الفصل  الدراسي الثاني.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب "ميكروباص" بترعة على طريق المراغة - سوهاج

عائدون من أعمالهم.. قصة حادث انقلاب ميكروباص على طريق المراغة

رئيس جامعة سوهاج: امتحانات نصف العام لـ جميع الفِرق ورقيًا

توقيع اتفاقية تعاون علمي بين جامعة سوهاج ومعهد الدبلوماسية الثقافية باليونان

جامعة سوهاج تُكرم مدير الخزينة بالإدارة المركزية لبلوغه السن القانونية للتقاعد

جامعة سوهاج تبحث التعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء

ترشيحاتنا

موتوسيكلات وسيارات مرسيدس و جيب في مزاد جديد مارس المقبل "تفاصيل"

أخبار التوك شو.. الأرصاد تحذر أصحاب الجيوب الأنفية من طقس الغد ومنظمة الصحة تفجر مفاجأة بشأن منشأ فيروس كورونا

إعدام 11 نائبا في اليمن.. البرلمان العربي يطالب بتحرك دولي عاجل ضد الحوثيين

شاهد.. الخطيب يحصل علي الإقامة الذهبية بدبي

بقاء محمد صلاح في ليفربول.. أسطورة الريدز يفجر مفاجأة

أول تعليق من الغنوشي على قرار إقالة 5 وزراء تونسيين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات إنفينيتي INFINITI QX80 2021 .. صور

لـ عبور الشارع.. شاهد أفعى كوبرا ضخمة توقف حركة المرور 30 دقيقة| فيديو

سعر ومواصفات فورد لينكولن نافيجيتور 2021.. صور