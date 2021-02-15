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فن

علا رشدي: حبوا نفسكم في الفلانتين واستنوني في وجهة مظر

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:49 م
صدى البلد
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آيه عاطف
نشرت الفنانة علا رشدي على الصفحة الرسمية لبرنامج وجهة مظر فيديو بمناسبة عيد الحب وعلقت " ماتستنوش حد يخلي يومكم أحلى النهارده.. حبوا نفسكم عشان تقدروا تحبوا كل حاجة حواليكم. لما بنحب نفسنا و بنهتم بيها بنقدر نوصل لكل اللي حوالينا قد أيه هم مهمين في حياتنا زي عيلتنا، أولادنا، أصحابنا، و حبايبنا"


وأكدت أنها تحضر لموسم جديد من برنامجها الناجح وجهة مظر وستشارك من خلاله الجمهور طرق النجمات في تربية أولادهم ومعاناتهن كأمهات التي لا تختلف عن ما تعانيه كل الامهات بشكل عام،  وأنه حاليًا في مرحلة المونتاج.

وجاءت ردود أفعال الجمهور على الفيديو عقب نشره تدعم الفكرة التي طرحتها علا رشدي ومنها " احنا بنحبك عشان انتي زينا وشبهنا، متبعاكي من زمان ومستنية الموسم الثاني، احلى فيديو شوفته في عيد الحب مليان بالطاقة الايجابية من شخص طبيعي وبسيط، كتير كلامك صح".


يذكر أن علا رشدي قد طرحت الجزء الأول من برنامج وجهة مظر على قناة اليوتيوب الخاصة بها وحقق نجاحا كبيرا مع جمهور الامهات وحديثي الزواج وأفراد العائلة، فقد حصد الموسم الأول أكثر من 7 ملايين مشاهدة على الفيسبوك وما يقرب من 10 ملايين مشاهدة على قناة يوتيوب.

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