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رياضة

اجتماع مهم لمناقشة مصير منتخب اليد في أولمبياد طوكيو 2021

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:54 م
صدى البلد
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ريهام بكير
يعقد مجلس إدارة اتحاد اليد برئاسة المهندس هشام نصر اجتماعا مهما غدا لمناقشة خطة إعداد منتخب اليد لأولمبياد طوكيو، وحسم مصير الموسم المعلق لدوري المحترفين النسخة الماضية وموعد إقامة آخر جولتين لتحديد البطل.

وأكد المهندس هشام نصر أن مجلس إدارة اتحاد اليد يخطط لوضع برنامج قوي للفراعنة للمنافسة على ميدالية أولمبية خلال أولمبياد طوكيو بعد المستوى الرائع الذي قدموه في بطولة العالم الأخيرة وتحقيق المركز السابع عالميا.

وشدد نصر أن اتحاد اليد نجح في بناء جيل واعد من اللاعبين بقيادة افضل مدير فني في أوروبا الإسباني بارندو ومازال لديه الطموح لمواصلة رفع علم مصر على منصات التتويج العالمية في البطولات الكبرى

الجدير بالذكر أن توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أشاد بالتعاون السلس بين الاتحاد الدولي لكرة اليد  والحكومة في مصر واللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد للرجال الـ27-مصر 2021 ووضع أساس النجاح الباهر لهذه البطولة التى لا تنسى، ويعد مثالًا رائعًا على الشراكة الفعالة بين الرياضة والسلطات الحكومية والاستفادة من خبرة كل منهما مع احترام أدوار ومسئوليات كل منهما.

واعتبر رئيس الأوليمبية الدولية مونديال العالم لكرة اليد بمصر مثالًا على أنه من الممكن أن تتم إقامة البطولات الرياضية بأمان حتى فى ظل القيود الصحية المستمرة أثناء تفشي وباء كورونا، وذلك بفضل التنظيم المتميز والبروتوكولات الصحية الصارمة لجميع الأطراف المعنية.

جاء ذلك فى خطاب رسمي بعثه رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد للتهنئة على النجاح الذى حققته بطولة العالم لكرة اليد بمصر، والثناء على أداء اللاعبين المتميز على الرغم من تداعيات فيروس كورونا.
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