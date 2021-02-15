موسيمانى يراجع خطط مباراة المريخ فى محاضرة بالفيديو مع لاعبي الأهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو ‏مع اللاعبين، قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، للحديث عن مواجهة ‏المريخ السوداني المقرر لها مساء غد الثلاثاء.‏





وحرص موسيماني خلال المحاضرة على الحديث مع اللاعبين عن الجوانب الفنية والخططية، ‏التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة المريخ.‏





ويلتقي الأهلي مع المريخ السوداني في التاسعة مساء غد على استاد القاهرة، في الجولة الأولى ‏من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏



