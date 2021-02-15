ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موسيمانى يراجع خطط مباراة المريخ فى محاضرة بالفيديو مع لاعبي الأهلي

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:52 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو ‏مع اللاعبين، قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، للحديث عن مواجهة ‏المريخ السوداني المقرر لها مساء غد الثلاثاء.‏

وحرص موسيماني خلال المحاضرة على الحديث مع اللاعبين عن الجوانب الفنية والخططية، ‏التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة المريخ.‏

ويلتقي الأهلي مع المريخ السوداني في التاسعة مساء غد على استاد القاهرة، في الجولة الأولى ‏من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

ويحضر موسيماني في الثامنة مساء اليوم مؤتمرا صحفيا باستاد القاهرة للحديث عن مباراة ‏المريخ.‏
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محاضرة فنية بالفيديو لـ موسيماني مع لاعبي الأهلي

موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي قبل مران اليوم

سر التاسعة.. الشناوي يسترجع لحظة الاحتفال بدوري أبطال أفريقيا مع الأهلي

وليد سليمان عن سر التاسعة: الأهلى زي القطر

استعدادًا لمواجهة البنك.. موسيماني يعقد محاضرة بالفيديو مع لاعبي الأهلي

استعدادا لمواجهة بيراميدز.. موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر أصحاب الجيوب الأنفية من طقس الغد وتوقعات بسقوط أمطار "فيديو"

عقب تتويجه بالبرونزية.. شوبير يكشف تفاصيل أزمة الأهلي

حل أزمة حجز أرصدة نادى الزمالك بالبنوك .. قرار رسمي خلال ساعات

بسبب فسخ الخطوبة.. التصريح بدفن جثة فتاة انتحرت في عيد الحب بالقليوبية

أول طبيبة تحصل علي لقاح كورونا.. ماذا قالت عن الأعراض الجانبية؟

بقاء محمد صلاح في ليفربول.. أسطورة الريدز يفجر مفاجأة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات إنفينيتي INFINITI QX80 2021 .. صور

لـ عبور الشارع.. شاهد أفعى كوبرا ضخمة توقف حركة المرور 30 دقيقة| فيديو

سعر ومواصفات فورد لينكولن نافيجيتور 2021.. صور