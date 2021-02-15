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أخبار العالم

الناتو يكشف حقيقة سحب قواته من أفغانسان والعراق

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:05 م
الناتو يكشف حقيقة
الناتو يكشف حقيقة سحب قواته من أفغانسان والعراق
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قسم الخارجي
قال ينس ستولتنبيرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" إن وزارء دفاع الحلف سيركزون خلال مباحثات يوم الخميس على مهماتهم في أفغانستان والعراق.

وأضاف ستولتنبيرج أن الحلف يدعم العملية السلمية في أفغانستان، لكن مستوى العنف هناك يرتفع بطريقة غير مقبولة.

وأوضح أن حلف الناتو لن يغادر أفغانستان قبل أن يحين الوقت، مضيفا "أولويتنا هي ألا تتحول أفغانستان إلى ملاذا آمنا للإرهابيين الدوليين مرة أخرى".

وطالب أمين حلف الناتو حركة طالبان بالتخلي عن العنف والوقف الفوري للعمليات الإرهابية في أفغانستان.

وأكد أن الحلف سيواصل عملياته في العراق حتى التأكد من القضاء على تنظيم داعش بشكل كامل.

وتابع "نقوم بمهمة تدريب القوات العراقية ضمن قوات التحالف الدولي وبناء على طلب الحكومة العراقية".

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