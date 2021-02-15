إسرائيل تضبط شبكة لنقل الأموال من تركيا لحركة حماس

ذكرت القناة الـ20 العبرية، اليوم الاثنين، أن تركيا تقوم بتحويل الأموال إلى حماس عن طريق قنوات متعددة.





ولفت التقرير إلى أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، وقع على أمر بمصادرة بضائع بقيمة 121 ألف دولار في ميناء أسدود نقلتها شركات من تركيا لدعم حماس في الضفة الغربية المحتلة.





وأوضح التقرير، أنّه في الأشهر الأخيرة ، أجرى الشاباك تحقيقًا حول محور تحويل أموال من مقر حماس في تركيا عبر شركة "TIKKNO PLUS IC VE DIS" التركية وشركة "SENSE SANITARY COMPANY" من نابلس ، المملوكة بشكل مشترك لنشطاء حماس، وهم عبد الله فقهاء، وأيمن شيزم المقيمان في تركيا.